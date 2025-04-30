Афиша празднования Дня единства народа Казахстана в Шымкенте

30 апреля в 11:00 — мероприятие «Бірлігіміз жарасқан Қазақстан» в Центральном парке.

30 апреля в 11:00 — праздничное мероприятие «Бейбітшілік — ел тірегі» во Дворце школьников.

30 апреля в 18:00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана, в парке Казахстанско-турецкой дружбы.

1 мая в 9:00 — праздничный забег, посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, в дендропарке им. А. Аскарова.

1 мая в 10:00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана, в Доме дружбы.