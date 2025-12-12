ОСМС усиливает контроль качества медицины в Шымкенте

Высокотехнологичная медицина стала доступнее: в Шымкенте около тысячи жителей получили бесплатные дорогие операции по линии ОСМС.

Основные средства направлены на самые сложные вмешательства: кардио- и нейрохирургию, где каждая процедура стоит миллионы. Для пациентов это реальная возможность получить лечение, которое иначе оказалось бы непосильным.

«В этом году в медицинских организациях проведена 1 трансплантация сердца и 17 трансплантаций почки, а за последние пять лет 23 пациентам установлены искусственные сердца. Учитывая, что стоимость операций по замене органов колеблется от 10 до 77 миллионов тенге, финансирование этих услуг через страховой фонд является существенной поддержкой для жителей», — говорит Сауле Дуйсенбаева, директор филиала фонда социального медицинского страхования Шымкента.

Городские медорганизации расширили объёмы консультативно-диагностической помощи, выполнено почти 6,5 миллиона таких услуг. Пациенты могут легче получить направления на КТ, МРТ и другие дорогостоящие исследования. Более 250 тысяч горожан пролечились в стационарах, а свыше 155 тысяч получили бесплатные лекарства амбулаторно. Доступнее становится и реабилитация.

«Граждане могут пройти реабилитацию при тяжелых состояниях, таких как инсульт, травмы, кардиохирургические операции, а также при лечении основных и хронических заболеваний. Для детей, включая тех, кто страдает врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом и другими заболеваниями, предоставляется широкий спектр возможностей.Если пациенту необходим курс реабилитации, он должен обратиться в свою поликлинику. Решение о назначении курса принимает реабилитолог или специальная комиссия при наличии соответствующих показаний», — говорит Сауле Дуйсенбаева, директор филиала фонда социального медицинского страхования Шымкента.

По системе ОСМС в Шымкенте работают 177 медучреждений: 34 государственных и 143 частных. Такая широкая сеть позволяет жителям выбирать удобные клиники и быстрее получать нужную помощь от диагностики до сложного лечения и реабилитации.