В Шымкенте увеличилось число сложных нейрохирургических операций, проводимых в рамках ОСМС

29-летний Ерсултан Амангельдыулы после падения с высоты получил серьезную травму позвоночника.

Стоимость оказания необходимых медицинских услуг оценивалась в 1 млн 200 тыс. тенге. Но благодаря медицинской страховке, молодого человека прооперировали бесплатно. Сейчас его состояние значительно улучшилось.



Ерсултан Амангельдыулы, житель Шымкента:

«Когда я поступил в клинику, левая нога у меня не работала, а правая рука функционировала плохо. Сейчас прошло 12 дней — результаты хорошие. Уже могу двигаться самостоятельно».



С начала года по системе обязательного медицинского страхования оказано около тысячи высокотехнологичных медицинских услуг. Проведены сложные трансплантологические операции: одна по пересадке сердца и 17 — по пересадке почки. Стоимость такого оперативного вмешательства, учитывая попутные расходы, может достигать 10 млн тенге. Но за счет страхования для пациентов они обходятся бесплатно.



«На высокотехнологичные и дорогостоящие операции в кардио- и нейрохирургии система ОСМС оказывает существенную поддержку. Так, из 1000 пациентов, которым проводились сложные вмешательства, значительная часть получила помощь через программу обязательного медицинского страхования. С июля этого года внесены изменения, позволяющие проводить скрининг для выявления онкологических заболеваний. Если заболевание обнаружено, лечение осуществляется бесплатно. Все остальные застрахованные по ОСМС пациенты могут воспользоваться полным спектром медицинских услуг по программе», — говорит Арапкуль Избасарова, заместитель директора филиала фонда социального медицинского страхования.



В городской больнице №2 в этом году выполнено около ста сложных операций. Все необходимое оборудование имеется, а внедрение новых технологий позволит увеличить этот объём.



«В больнице, где с прошлого года работает нейрохирургический центр, внедряются современные технологии. С начала года специалисты провели около 100 сложных операций на позвоночнике, спинном мозге, венах мозга и опухолях, все вмешательства прошли успешно. Операции, стоимость которых составляет примерно 6 миллионов тенге, для пациентов по линии ОСМС проводятся бесплатно. Только на прошлой неделе семь пациентов получили необходимое лечение. Для полного оснащения центра современным оборудованием ведется работа, до конца года планируется закупка устройств для операций на позвоночнике и операционного микроскопа», — говорит Еркин Медетов, заместитель главного врача городской больницы №2 г. Шымкента.



Внедрения системы ОСМС в Шымкенте позволило повысить доступность медицинских услуг и увеличить число медицинских учреждений. Сегодня в городе работают 177 врачебных организаций, из них 34 — государственные, остальные — частные. Жители имеют возможность самостоятельно выбирать врача и медицинскую клинику





