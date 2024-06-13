От 70 до 700 тысяч тенге: цены на жертвенных животных в Шымкенте

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Көркем Усибалиева
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16 июня мусульмане Казахстана отметят Курбан айт.

Священный праздник не имеет определенной даты и отмечается через 70 дней после Ураза-Байрама, передает OTYRAR.

В этом году один из главных праздников мусульман Курбан айт выпадет на 16 июня. Его празднование начинается спустя 70 дней после завершения священного месяца Рамазан и продолжается от трёх дней и более. Главным обрядом в праздник является жертвоприношение животных.

Казыбек Сарбаев, заместитель имама центральной мечети г. Шымкента

«16-го, 17-го и 18-го июня, в течение трех дней, приносят в жертву овец, коз, коров, верблюдов. Мясо распределяют между семьёй, друзьями, отдают сиротам, нуждающимся, всё во имя Всевышнего. Это делается каждый год и с чистым намерением. Жертвоприношение — это ваджиб для людей, у которых хорошее состояние, а для простых людей — это сунна и нафиль».

Жертвоприношение в Шымкенте можно провести в трех местах. Один из убойных цехов находится в Бозарыке. Два других расположены в жилом массиве Сайрам. Время совершения обряда жертвоприношения – с наступление рассвета первого дня Курбан-байрама до захода солнца, на третий день праздника. Жертвоприношение, совершённое в другое время, считается недействительным. Праздничный намаз мусульмане Шымкента совершат 16 июня в 6 утра.

Сайфулла Гултараев, руководитель ТОО «Халал Қасап»:

«Люди, которые хотят принести в жертву скот, могут прийти сюда и лично сделать выбор. В день Курбан-Байрама мы начинаем забой после утренней молитвы. Мы наняли около 30 мясников. Крупно-рогатый скот начинается от 600 тысяч тенге, а бараны от 70-80 тысяч тенге».

Представители духовенства рекомендуют проводить ритуал жертвоприношения исключительно в специально разрешенных местах. По словам специалистов, в крови животного могут быть опасные заболевания, такие как бруцеллез, сибирская язва или бешенство. При выборе скота, советуют всегда смотреть на ветеринарные требования.

Казыбек Сарбаев, заместитель имама центральной мечети г. Шымкента:

«Самый лучший способ — это взять одну часть жертвенного мяса себе, часть раздать близкому человеку, а третью часть отдать нуждающимся. Крупно-рогатый скот могут забить семь человек, намерение всех должно быть единым. Если хотя бы один из них скажет: «В моем доме не должно быть мяса», то настаивать остальным не надо».

В этом году жертвоприношение можно будет провести и онлайн. Этот способ проведения обряда удобен для людей, живущих в многоэтажных домах. Через сайт qurban2024.kz можно выбрать жертвенное животное и перевести необходимую сумму на указанные реквизиты. На этой же платформе можно будет раздать часть жертвенного мяса нуждающимся или же подать заявку на него.

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