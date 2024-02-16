В Казахстане заморозят цены на яйца

Не допустить роста цен. Стоимость яиц первой категории в Казахстане планируют заморозить.

Для этого установят фиксированный ценовой коридор. В минтрговли провели переговоры с представителями яичной отрасли и те выдвинули свои предложения. Они сейчас находятся на утверждении минтроговли и правительства.

«Для недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца 1-й категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года», — рассказали в МТИ.

Казахстанцы говорят, сейчас цены на яйца, если они не социальные, ощутимо бьют по карману и просят снизить стоимость.

По словам производителей, в их предложении, ценовой диапазон цен не выше нынешних, по которым они отпускают яйца на рынок. Правда, до потребителя эта цена доходит с добавленной стоимостью за счет посредников. При этом птицеводы говорят, если от них требуют сдерживать цены, то следует вернуть и господдержку. Без нее производители едва держатся на плаву, зачастую работая себе в убыток.

«С 20 года убрали субсидии на 50%, с 22-23 года субсидии вообще не дали 3 тенге, как птицефабрикам существовать, у них прибыли практически нет. У нас в Казахстане кроме зерна ничего для птицы не производится, инкубационная птица, яйцо, вакцины, витамины , примексы минералы все завозится из-за пределов республики за валюту», — говорит Руслан Шарипов, президент союза птицеводов Казахстана.

По словам предпринимателей, подорожали и комуслуги. Поэтому птицеводы говорят, если их предложения поддержат в минторговли, это будет для предпринимателей хорошим подспорьем и не позволит отрасли уйти в минус.