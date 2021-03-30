«Виновниками» объявлены ценовой сговор и птичий грипп.

Тем временем выпуск яиц сократился на 18% за год.

За январь-февраль 2020 года казахстанские фермеры получили 613,4 млн яиц — на пессимистичные 17,9% меньше, чем годом ранее, подсчитал energyprom.kz.

Половина всего производства приходится на три региона: Акмолинскую (109,4 млн яиц, минус 18,6% за год), Алматинскую (107,8 млн яиц, минус 24,7%) и Карагандинскую (99,6 млн яиц, минус 1,4%) области. Здесь работают такие компании, как ТОО «Алсад Казахстан», ТОО «Алматинская птицефабрика Сункар», ТОО «Казгер-кус», ТОО «Майкудукская птицефабрика», ТОО «Птицефабрика им К. Маркса» и другие.

За 2020 год птицеводы РК получили 5 млрд яиц — на 8,4% меньше, чем годом ранее.*

За январь–декабрь прошлого года фермеры РК перекрыли спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на яйца на 95,4%, против 97,6% годом ранее. При сокращении производства за этот период импорт вырос в 1,8 раза, до 245,9 млн яиц.

Доля экспорта составила 4%. Казахстан отправил на экспорт лишь 210,8 млн яиц — сразу в два раза меньше, чем за январь–декабрь 2019-го. Реализация на внутреннем рынке составила 5 млрд яиц — на 2,7% меньше, чем годом ранее.

В феврале 2021 года цены на яйца 1-й категории выросли сразу на 32,9% в годовой динамике и на 3,6% — за месяц. На базарах и в магазинах страны их стоимость достигала 411 тг за десяток. Дороже всего яйца обходились алматинцам (474 тг за десяток), дешевле всего — жителям Петропавловска (340 тг за десяток).

У 13 из 34 крупнейших птицефабрик выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц, передаёт Агентство по защите и развитию конкуренции РК. За два месяца с начала года рост стоимости яиц составил 11,5% (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4%). Было отмечено, что на рост цен также повлияли вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц.

Напомним, что в Шымкенте установят предельные цены на яйца и растительное масло.

Цена на яйца первой категории составит 392 тенге, на 1 литр подсолнечного масла — 605 тенге. Эти цены планируется утвердить на 60 дней. Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 апреля.