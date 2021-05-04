Пользователи Казнета обеспокоены тем, что летом COVID-19 можно заразиться от укуса комара. Они считают, что насекомые превратятся в разносчиков инфекции. Это не так, пишет stopfake.kz.

Теория о том, что кровососущие насекомые могут заражать людей COVID-19, неверна. Опровержение опубликовано на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

«На данный момент информация о возможности передачи вируса SARS-CoV-2 через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены», — сказано на сайте организации.

Вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Он распространяется с частичками выдыхаемой слюны и влаги, а также выделений из носа.

Насекомые не являются разносчиками этого заболевания.