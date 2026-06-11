Двое иностранцев задержаны за крупную кражу во время авиарейса «Шымкент — Астана»

Сотрудники криминальной полиции раскрыли кражу денежных средств в особо крупном размере, совершенную во время полета на борту воздушного судна.

За совершение данного преступления установлены и задержаны двое иностранных граждан.

По предварительным данным, злоумышленники на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту «Шымкент — Астана», воспользовались невнимательностью потерпевшего и похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 7,6 млн тенге.

Задержанные дали признательные показания, они арестованы. Проводится расследование. Также осуществляется проверка на причастность задержанных иностранных граждан к другим преступлениям.