Телебашня в Тбилиси окрасилась в цвета государственного флага Казахстана.

Так Грузия решила поздравить нашу страну с юбилеем независимости, передает Хабар 24.

Стоит отметить, что данная телебашная, расположенная на горе, считается самой высокой точкой в городе. В честь нашего национального праздника она засветилась небесно-голубым и желтым цветами.

Также с 30-летием Независимости нашу страну поздравили в столице Сербии и Албании. Главные достопримечательности государств — большой купол Дома национального собрания в Белграде и Дворец Албании и мосты — также окрасились в цвета казахстанского флага.