Любишь праздновать, люби и денежки платить

В очередной раз мы, южане, повеселили казахстанцев. Недавно выяснилось, что шымкентцы потратили гранты от государства на тои и погашение кредитов. То есть не по целевому назначению.

«На портале enbek.kz есть платформа «Бизнес-енбек», где имеется скилс-платформа. Каждый желающий открыть свое дело может подать через ЭЦП заявку на обучение. После окончания курса человек сдает тест и доказывает свои знания. Если соискатель получил больше 70%, он автоматически получает сертификат. Его можно распечатать, и это будет действующим документом. Если тест сдан плохо, будет возможность сдать его еще два раза», – пояснила руководитель управления занятости и социальной защиты населения города Шымкента Балмаржан Нарбекова.

Благодаря сертификату горожане могут получить безвозвратный грант в размере 1 млн 225 тыс. тенге, который выдается исключительно на развитие бизнеса. Именно столько выделяет государство каждому начинающему предпринимателю.

В прошлом году этот важный пункт нарушили 23 жителя Шымкента. Каждый из них потратил больше одного миллиона тенге не на развитие бизнеса, а на проведение свадеб, кудалыков и погашение кредитов. Предприимчивых горожан привлекли к ответственности, деньги вернули в казну.

«Нельзя брать деньги на погашение долгов, кредитов, празднование свадеб и сватовство. У всего есть спрос, а сумма немаленькая – 1 млн. 225 тыс. тенге. Эти деньги выдаются на улучшение бизнеса и для того, чтобы вы наняли людей. Теперь у нас есть правило: мы будем требовать отчет каждый квартал. Поэтому всех просим ответственно подойти к этому», – заявила Балмаржан Нарбекова.

В этом году еще у 1150 шымкентцев есть шанс получить финансовую помощь от государства. Условия получения гранта готовы разъяснить в управлении занятости и социальной защиты населения Шымкента.

Ну любят у нас проводить тои. Что в этом плохого?! Это традиции, обычаи. Не нами придуманы, не нам их и разрушать. Их разновидностей – с десяток, не меньше.

Кыз узату (проводы невесты) или сырга салу, оли-тири (обряд проводится в доме невесты ее родными, когда невесту увезли из родительского дома), бет ашар (невесту знакомят с родными жениха, она должна делать поклоны – салемы, а родственники закидывают ее деньгами), кудалык (близкое общение сватов), курсак той (праздник в честь того, что молодая забеременела), бесик той (праздник колыбели), тусау кесер (праздник разрезания пут), тил ашар (праздник первого слова малыша), сундет той (обрезание) и другие мерей-тои.

Другое дело – масштаб проведения этих праздников. Надо бы все-таки скромнее. И с меньшим количеством приглашенных. Бывает, что по 500-700, а то и тысяче гостей приходят.

Большинство друг друга не знает, видится в первый, возможно, и в последний раз. А семья, чтоб продемонстрировать понты перед близкими, сослуживцами, влезает в миллионные долги. Порой бывает, что виновники торжества – свадьбы уже разбежались по разные стороны, а их родители вынуждены подсчитывать все никак не сходящиеся дебет с кредитом.

Вот такой курьезный случай, связанный с проведением свадьбы, произошел недавно в столице нашей страны. Zakon.kz сообщил о том, что в Нур-Султане родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту.

Иск в городской суд подали родители жениха, ответчицей определили бывшую сватью. Они потребовали вернуть калым и имущество (шубу, ювелирные наборы, костюмы), переданные стороне невесты во время обряда по национальным обычаям сырга салу.

Судом установлено, что дети истцов и ответчика состояли в зарегистрированном браке, но в апреле 2021 года они развелись.

Ну что же, такое случается. Беспрецедентен сам факт подачи иска. Интересно то, что решением суда в удовлетворении иска было отказано. Суд пришел к выводу, что денежная сумма в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар и оснований для истребования их у ответчика не имеется.

Суд также пояснил, что вышеперечисленные вещи «получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты».

Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями.

Нашим землякам стоит взять на заметку следующее: в суде также напомнили, что «требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно, какие-либо обязательства между сторонами не возникли».

Ну прямо как дети. Разругались – и «верни мои игрушки!» Конечно же, всего заранее не предусмотришь. Ну если уж решились на дарение таких дорогих подарков, то будьте готовы расстаться с ними навсегда. Честь и репутация семьи дороже. Если не хотят отдавать по-хорошему, так и пусть. Быть может, вы еще легко отделались, избавившись таким образом от такой родни. Не зря же поется в частушке: «Если невеста ушла к другому, то неизвестно, кому повезло…» Счастья вам и меньше проблем.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА