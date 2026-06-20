Как женщине не сломать здоровье в сорокаградусную жару?

Летом Шымкент — это город контрастов. С одной стороны, море овощей и фруктов, долгие вечера и воздух, пропитанный солнцем. С другой — столбик термометра неделями держится за отметкой плюс сорок, а солнце не щадит никого.

В таких условиях женское здоровье оказывается в зоне особого риска. Проблемы, о которых в прохладном климате можно даже не вспоминать, здесь вспыхивают внезапно и болезненно. Летний сезон для врачей начинается в мае, а пик обращений приходится на июль-август. И далеко не всегда пациентки приходят с чем-то серьезным. Чаще всего — с тем, чего легко было избежать, если бы не жара.

«Самое печальное, — говорит Оксана Ненашева, акушерка одной из городских поликлиник со стажем 32 года работы в женской консультации и смотровом кабинете, — что женщины годами живут в Шымкенте и каждое лето лечат одно и то же: молочницу, цистит, обострение хронического воспаления. Они ходят по кругу, потому что не меняют своих привычек. А климат здесь не прощает ошибок».

«Синтетика убивает»: первое, что нужно снять

Оксана Викторовна рассказывает: главная проблема шымкентского лета — это даже не инфекции, которые можно где-то подхватить. Главная проблема — поведение самой женщины, которое она не меняет с приходом высоких температур.

Когда на улице под сорок, а женщина надевает кружевные стринги из полиэстера и облегающее платье из синтетики, в области промежности создается парниковый эффект. Влага не испаряется, температура локально повышается, и бактерии, которые в норме живут на коже, начинают активно размножаться. В результате — зуд, жжение, творожистые выделения.

Оксана Викторовна приводит цифры: за прошлый июль к ней на прием пришли 23 пациентки с жалобами на зуд и выделения. У 16 из них на момент осмотра было надето белье из полиэстера или нейлона. Остальные пользовались ежедневными прокладками в жару. Лишь единицы носили нормальное хлопковое нижнее белье.

Она советует на три летних месяца забыть про стринги и кружево. Только хлопок, бамбук или современные дышащие ткани. Белье должно быть светлым, так как темные красители при нагревании на солнце могут давать аллергическую реакцию. И носите с собой в сумочке запасную пару чистых трусов. Если вы много ходите пешком или работаете в душном помещении, то к середине дня белье становится влажным от пота. Переодеться — минута в туалете, а риск воспаления снижается на 70%.

Вода и напитки: почему сладкая газировка — враг?

В жару хочется пить постоянно. Многие спасаются сладкой газировкой, пакетированными соками или ледяным чаем с сахаром. С точки зрения гинекологии это катастрофа по двум причинам.

Первая: высокий уровень сахара в крови создает идеальную среду для размножения грибка Candida. Он питается глюкозой и начинает «цвести» пышным цветом.

Вторая: из-за обезвоживания моча становится концентрированной, раздражает стенки мочевого пузыря и слизистую уретры. Появляются частые позывы, резь при мочеиспускании — классический летний цистит.

Что делать? Оксана Викторовна рекомендует простую схему. Основной напиток — чистая вода с щепоткой соли и долькой лимона. Соль восстанавливает электролиты, лимон дает витамин С. Норма для активной женщины — от двух с половиной до трех литров в сутки.

Второй полезный напиток — компот из сухофруктов без сахара. Урюк, изюм, чернослив дают калий для сердца и не раздражают мочевой пузырь.

Третий вариант — зеленый чай комнатной температуры, он утоляет жажду лучше ледяных напитков.

А вот от алкоголя Оксана Викторовна советует отказаться категорически. Даже бокал белого вина вечером — проблема. Алкоголь расширяет сосуды, в жару они и так расширены. Наложение дает отечность и застой в малом тазу. А застой — это боли внизу живота, нарушение цикла и обострение хронических воспалений придатков.

«Если пациентка жалуется на задержку или боли, я всегда спрашиваю: не пили ли вы на прошлых выходных? Чаще всего ответ: «Да». И это все объясняет», — говорит О. Ненашева.

Солнце — неожиданный враг

В Шымкенте ультрафиолет очень агрессивный, индекс UV с десяти утра до четырех вечера часто превышает восемь баллов. Перегрев области малого таза может привести к временной дисфункции яичников.

Оксана Викторовна приводит примеры из практики. Каждое лето приходят девушки с задержкой месячных на одну-три недели. Они паникуют, покупают тесты на беременность, но тесты отрицательные. На УЗИ видно, что яичники «спят». Овуляции не было, желтое тело не сформировалось. Все потому, что за несколько дней до этого пациентка провела четыре часа под прямым солнцем на пляже.

«Одна пациентка была уверена, что беременна, — рассказывает О. Ненашева. — У нее даже грудь налилась. А оказалось, что она загорала в обед три дня подряд. Организм решил, что наступила катастрофа, и отключил репродуктивную функцию».

Как защититься? Загорать только до десяти утра или после пяти вечера. В обед — только тень. Обязательно прикрывать живот и низ спины легкой тканью или полотенцем. Пить воду каждые двадцать минут. И никогда не спать на солнце: во сне вы не контролируете перегрев.

Гигиена и ежедневные прокладки — зло или необходимость?

В жару хочется принимать душ пять раз на дню. Но частое мытье с мылом убивает полезную лактофлору. Оксана Викторовна советует мыться интимным гелем с pH 4,5 не чаще двух раз в день, а лучше вообще не злоупотреблять им. После туалета можно подмываться или использовать влажные салфетки без спирта и отдушек. Белье менять утром и вечером, а если вспотели, то еще и днем.

Но самое важное — это ежедневные прокладки. Она называет их злом в климате Шымкента. Выделения здоровой женщины настолько скудны, что в прокладке нет нужды. Если выделений много, то нужно узнать причину и лечиться, а не прикрывать проблему прокладкой.

В жару ежедневная прокладка через час превращается в инкубатор для бактерий. Она теплая, влажная, на ней размножаются стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и грибки. Оксана Викторовна настоятельно рекомендует отказаться от ежедневок на все лето. Если психологически комфортнее с ними, то меняйте их каждый час.

Фруктовое изобилие: когда сладкое становится ядом

Шымкент — фруктовая столица. Арбузы, дыни, персики, виноград, черешня — удержаться просто невозможно. Но избыток быстрых углеводов летом — это мощный триггер для молочницы.

Грибок Candida питается глюкозой. Если съедать полкило винограда, тарелку черешни и кусок дыни за день, то через два-три дня зуд вернется даже к той, кто недавно пролечился.

Что делать? Ограничиться 200-300 граммами фруктов в сутки. Есть их после основной еды, а не на голодный желудок — так сахар будет всасываться медленнее. И обязательно тщательно мыть: в жару мухи разносят кишечную палочку и яйца гельминтов.

Кондиционер и холодный пол — две скрытые угрозы

Перепад температур — наш скрытый враг. Вы заходите с сорокаградусной жары в помещение, где кондиционер выдувает плюс восемнадцать. Сосуды резко сужаются. Если у женщины есть склонность к аднекситу — воспалению придатков, то обострение гарантировано через день-два.

Оксана Викторовна советует: никогда не садитесь под прямую струю кондиционера! В автомобиле направьте поток в потолок. Дома ставьте температуру не ниже двадцати пяти. Придя с улицы, сначала вытрите пот, выпейте воды, посидите пятнадцать минут и только потом включайте охлаждение.

И еще один совет: носите дома хлопковые носки. Даже когда на улице плюс сорок. Оксана Ненашева объясняет, что в жару учащаются случаи «цистита без бактерий». Женщина жалуется на рези и позывы, но анализы чистые. Причина — переохлаждение стоп от кондиционеров и холодного пола. Носки убирают до 80% ложных позывов. Проверено на пациентках.

Что делать, если уже «прихватило»?

В жару симптомы часто смазаны. То, что кажется молочницей, может оказаться бактериальным вагинозом или трихомониазом. Не занимайтесь самодиагностикой и не просите в аптеке «что-нибудь от молочницы».

До визита к врачу выпейте клюквенный морс без сахара — это природный антисептик. Исключите сладкое, мучное и дрожжевой хлеб на три дня. Носите только хлопковое белье. Подмывайтесь теплой водой без мыла.

И идите к врачу! В Шымкенте отличные лаборатории: ПЦР-диагностику сделают за один день. Оксана Викторовна подчеркивает, что главная проблема лета — привычка терпеть. Женщины списывают дискомфорт на жару или усталость. А летом любой симптом усиливается в десять раз.

Короткий чек-лист, чтобы пережить жару

В сумочке — бутылка воды, запасное хлопковое белье, влажные салфетки без спирта, термальная вода для свежести.

В гардеробе — только лен, хлопок, бамбук. Никакой синтетики! Белье светлое и свободное, без кружев в области промежности.

В питании — не больше 300 г сладких фруктов в день. Никакого алкоголя! Вода с солью и лимоном вместо газировки.

В привычках — загорать только до 10:00 или после пяти вечера. Прикрывать живот на пляже. Не спать на солнце. Не сидеть под кондиционером. Дома — хлопковые носки.

В гигиене — отказаться от ежедневных прокладок. Мыться два раза в день специальным гелем. Менять белье при первой влажности.

Шымкент — замечательный солнечный город. Но его климат требует уважения. Если соблюдать эти несложные правила, то лето принесет только радость: абрикосы, вечера на веранде, легкие платья, а не бесконечные походы к гинекологу.

Жанна Курманбекова