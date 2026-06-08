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На платном участке Тараз – Шымкент возобновлена фиксация нарушений средней скорости

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 5 июня 2026 года на платном участке автомобильной дороги Тараз – Шымкент международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» возобновлена фиксация нарушений средней скорости движения транспортных средств.

В этой связи АО «НК «ҚазАвтоЖол» напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения установленного скоростного режима в соответствии с требованиями дорожных знаков «Ограничение скорости».

Система фиксации средней скорости направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и дисциплинирование участников дорожного движения на республиканских трассах.

Расчет средней скорости осуществляется на определенных участках дороги с учетом времени въезда и выезда транспортного средства из зоны контроля.

В случае превышения установленного скоростного режима данные передаются в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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