На платном участке Тараз – Шымкент возобновлена фиксация нарушений средней скорости

С 5 июня 2026 года на платном участке автомобильной дороги Тараз – Шымкент международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» возобновлена фиксация нарушений средней скорости движения транспортных средств.

В этой связи АО «НК «ҚазАвтоЖол» напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения установленного скоростного режима в соответствии с требованиями дорожных знаков «Ограничение скорости».

Система фиксации средней скорости направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и дисциплинирование участников дорожного движения на республиканских трассах.

Расчет средней скорости осуществляется на определенных участках дороги с учетом времени въезда и выезда транспортного средства из зоны контроля.

В случае превышения установленного скоростного режима данные передаются в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.