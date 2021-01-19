Только за минувший сезон ученые Казахского научно-исследовательского института культуры на раскопках древнего городища Культобе обнаружили около 20 тысяч фрагментов древней керамики.

За два года раскопок, проводимых в рамках проекта по созданию археологического парка под открытым небом, реализуемого при финансовой поддержке Eurasian Resources Group, специалисты КНИИК сделали немало ценных находок, позволяющих ближе подобраться к разгадке многочисленных тайн древнего Туркестана, сообщает kultobe.com.

Сейчас в копилке культобинских сокровищ есть ювелирные украшения из золота и полудрагоценных камней, нумизматическая коллекция, насчитывающая около 450 монет, самые ранние из которых датируются II–IV веками, книги и ценнейшая коллекция сакрально-ритуальной и бытовой керамики.

Уникальные образцы сосудов, хумов и разнообразных керамических изделий – важнейший исторический источник, раскрывающий мировоззренческие идеи, систему художественных методов, средств и приемов, позволяющих проследить преемственность традиций керамики от древних кангюев вплоть до времени рождения и дальнейшего процветания самобытного туркестанского стиля, – говорит генеральный директор ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» Андрей Хазбулатов. – Керамика древнего Туркестана – это яркое и самобытное явление, в котором опыт уникальной технологии изготовления керамических изделий передавался мастерами из поколения в поколение и сочетался с новаторскими технологическими и художественными направлениями своего времени.

Самые ранние образцы керамических изделий (как правило, это тонкостенные сосуды) изготовлялись исключительно вручную, чаще всего ленточным способом. Постепенно под влиянием среднеазиатских традиций развивалась поливная керамика, достигшая расцвета в тюркскую эпоху. В XV веке начал доминировать «тимуридский стиль», для которого характерны оттенки кобальта на белом ангобе. В XVI веке керамика уже расписывается тремя цветами, но по-прежнему сильны традиции кобальтовых узоров. В это время Ясы-Культобе становится крупным центром гончарного производства, специализирующимся на поливной керамике. Колорит изделий выдерживался в сине-зеленых тонах. В XVII веке мастера постепенно отказываются от кобальтовых росписей. На смену им приходит темно-коричневый марганец на белой глазури. Еще некоторое время спустя приходит мода на зеленую роспись по желтой глазури.

На данный момент реставраторами восстановлены образцы редко встречающейся желтофонной поливной керамики с росписями коричневым, зеленоватым, оранжевым и другими цветами, датируемой XVI–XVIII столетиями. В целом керамику Культобе XV–XVIII веков отличают яркий и насыщенный колорит, своеобразная композиционная трактовка листвы, бутонов и цветов.

Среди находок, обнаруженных на городище Культобе, встречаются и фрагменты облицовочной керамической плитки, аналогичные декору мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Старинные технологии и состав сырья позволили средневековым мастерам создать уникальную по прочности керамику, которая и сегодня продолжает восхищать паломников и туристов, посещающих мавзолей.

Достаточно редкими археологическими находками считаются детские артефакты. Поэтому найденная на городище Культобе керамическая свистулька в виде птички, датируемая XVII–XVIII веками, представляет собой огромный этнографический интерес, несмотря на то что изготовлена она в достаточно примитивной форме. Пролежав в земле сотни лет, свистулька по-прежнему издает удивительные звуки, в чем историки убедились «протестировав» игрушку у известного туркестанского художника-керамиста Абайхана Рысбаева.

Все обнаруженные на Культобе артефакты, в том числе и образцы уникальной древней керамики, в ближайшее время будут переданы в ведущие музеи страны.