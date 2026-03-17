Новую Конституцию обсудили на заседании общественного совета

Прошло очередное заседание общественного совета города, посвященное проведенному референдуму и новой Конституции. Результаты голосования говорят о доверии граждан к новому Основному Закону. Положительное восприятие новой Конституции обеспечила его тщательная разработка и активная разъяснительная работа среди населения.

«Надеюсь, эта Конституция будет служить нашей стране верой и правдой. В ней есть нововведения — о языке, образовании, многих других очень нужных вещах. Все они очень важны для нас. Верю, что эта Конституция принесет нашей стране большую пользу»,- говорит Толехан Усипбеков, член общественного совета.

Члены общественного совета отметили, что в новой редакции уделено особое внимание ценности человеческой жизни.

«По нашим традициям, дети всегда заботятся о родителях. По этому вопросу в Конституции все прописано очень четко. То есть дети обязаны заботиться о старших. Это имеет большое воспитательное значение. Также учитываются права человека. Например, кто бы ни был — преступник или нет — правоохранительные органы не могут допрашивать без адвоката. Права адвоката теперь приравнены к правам прокурора»,— поделился председатель совета ветеранов Кенжехан Толебаев.

В ходе заседания участники выразили уверенность, что новая Конституция даст новый импульс развитию страны и укрепит принципы правового государства.