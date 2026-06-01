Сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провели день открытых дверей

Администрация ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», в честь этой даты, пригласила на производство детей своих работников. Экскурсия должна помощь школьникам в выборе будущей профессии. Ребята познакомились со сложными процессами и изнутри увидели работу нефтеперерабатывающего завода.

Сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в честь международного дня защиты детей устроили необычную экскурсию. А после школьникам подарили подарки. Девятилетний Темирхан Оразов с нетерпением ждал возможности увидеть, где работает его папа. После экскурсии его интерес к нефтеперерабатывающей отрасли заметно вырос.

«Я сегодня я пришёл на работу к своему папе. Мне здесь всё понравилось. Когда вырасту, хочу стать инженером, а потом работать в ПетроКазахстан», — Темирхан Оразов.

Орынбек Кыстаубаев на день открытых дверей тоже привел своего сына. Специалист работает в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» уже более десяти лет. Он считает, что такие мероприятия помогают детям проявить интерес к производственной сфере.

«Когда-то и нам было интересно, где работают наши отцы. Поэтому считаю такие мероприятия очень важными. Дети приходят, смотрят, интересуются. Возможно, кто-то захочет пойти по стопам родителей. Это также помогает привлекать будущих специалистов. Я очень рад, что сегодня проводится такое мероприятие», — Орынбек Кыстаубаев, машинист технологических насосов.

Во время дня открытых дверей нефтеперерабатывающий завод посетили 50 детей. Для них накрыли праздничный стол и подготовили подарочные наборы с познавательными материалами. Такие встречи помогают школьникам с раннего возраста определиться в выборе будущей профессии.

«От имени завода мы хотим предоставить детям больше возможностей познакомиться с производством. Именно поэтому проводим Дни открытых дверей, показываем работу предприятия и его достижения. Это одна из мер, которая помогает детям в будущем определиться с выбором профессии», — Мухамеджан Абылаев, представитель ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

В ходе мероприятия дети не только познакомились с работой завода «ПетроКазахстан Ойл Продактс», им рассказали об истории создания предприятия и его достижениях.