Как понять, что ребенок тонет?

Сводки происшествий всегда просматриваешь с тревогой. Есть среди них и те, которые особо ранят душу: «В бассейне частного дома утонул малолетний ребенок», «Во дворе частного дома в отсутствие взрослых утонул 2-летний мальчик».

В который раз РАБАТ поднимает эту тему. Вместе с начальником управления гражданской обороны ДЧС города Шымкента Нуржаном Каракозевым мы попытаемся найти ответ на вопросы: как свести к минимуму подобные трагедии, что надо сделать, чтобы не тонули наши дети?

– Нуржан Нурханович, дети так любят плескаться в воде. Едва ли не каждый родитель считает своим долгом свозить ребенка к морю, купить ему бассейн, сводить в аквапарк, съездить с ним на речку. Плохо то, что некоторые такие прогулки заканчиваются печально…

– Да, порой случается непоправимое. Половина детей тонет в непосредственной близости от родителей, на расстоянии вытянутой руки или нескольких метров. А родители даже не понимают, что происходит. Или не видят, «на минуточку» отвернувшись или отвлекшись.

Потому что просто не знают, как на самом деле происходит утопление, думают, что тонущий обязательно размахивает руками, поднимает тучи брызг, кричит и зовет на помощь.

– А разве это не так?!

– На самом деле все происходит в тишине. Потому что вода, попав в дыхательные пути, вызывает спазм, и ребенок просто не может кричать или даже хрипеть. Если появится малейшая возможность, он будет стремиться вдохнуть, а не выдохнуть с криком.

Страх и паника вообще отключают способность действовать логично и разумно, остаются только инстинкты, и речевая коммуникация в них не входит.

– Так что же делать-то?!

– Критически важными становятся два момента. Во-первых, возле воды, сколько бы ее ни было, ребенок постоянно должен находиться под присмотром. Для того, чтобы захлебнуться и утонуть, достаточно минуты. К детям, умеющим плавать, это относится ровно в той же степени, потому что четверть тонущих плавать умела, но все равно начала тонуть. Потому что кто-то случайно захлебнулся или судорога схватила, кто-то переоценил свои силы и устал и т. д.

Во-вторых, надо твердо знать признаки того, что ребенок тонет.

– Напомните их, пожалуйста.

– Хорошо. Запомните эти признаки.

Ребенок замолчал, не отзывается на обращение, не кричит.

Глаза испуганные или стеклянные, взгляд расфокусирован.

Движения рук напоминают подъем по веревочной лестнице, но голова все равно постоянно оказывается под водой. Ноги практически не двигаются.

Если водоем глубокий, ребенок находится в вертикальном положении, голову запрокидывает, пытаясь открыть рот.

Все время скрывается под водой, причем интервалы между всплытием становятся все более длинными.

Тонущего ребенка необходимо как можно быстрее извлечь из воды и оказать ему первую помощь.

– В чем заключается первая помощь детям при утоплении?

– Если захлебнулся маленький ребенок, его можно подержать на весу вниз головой, чтобы вода вытекла из дыхательных путей.

Детей постарше нужно уложить на свое бедро так, чтобы верхняя часть туловища и голова свисали вниз, и несколько раз надавить на спину в области лопаток.

Ребенка, находящегося без сознания, но способного дышать, необходимо уложить на бок, так, чтобы голова была немного ниже туловища. Нужно также очистить его ротовую полость: в ней могут быть песок, ил, рвотные массы, мешающие дышать.

Если отсутствуют дыхание и пульс, следует немедленно приступить к выполнению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Лучше делать это вдвоем.

Важно: для искусственного дыхания необходимо подложить под шею спасенного валик из одежды или что-то подобное, чтобы его голова была запрокинута. Иначе воздух, вдуваемый спасателем в рот, пойдет не в легкие, а в желудок, и никакой пользы это не принесет.

Частота нажатий при проведении непрямого массажа сердца:

до 1 года – 120 нажатий в минуту;

1-8 лет – 100 раз в минуту;

8-14 лет – 80 нажатий в минуту;

подросткам и молодым людям – 60-70 раз в минуту.

– Скорую помощь вызывать?

– Обязательно! Сделать это необходимо до того, как приступать к реанимации. Потому что задача спасателя – помочь спасенному продержаться до приезда врачей.

Если ребенок задышал сам и пришел в себя, это еще не повод отказываться от медицинской помощи: последствия могут проявиться позднее.

– Что должны знать родители, выезжающие с детьми на отдых у воды?

– Мы разработали «Памятку родителям: как уберечь ребенка от беды у воды». Я процитирую основные моменты из нее.

Первое и самое главное: у водоема или бассейна, даже если он размером с детский манеж, все внимание родителей должно быть направлено на детей. Без вариантов. Если хочется самим отдохнуть и расслабиться, лучше оставить малышей с няней или бабушкой.

Второе. Категорически недопустимо принимать алкоголь во время совместного с детьми отдыха на воде. Хотя умеющие плавать дети тоже тонут, у них все-таки больше шансов остаться в живых. Поэтому учить ребенка плаванию необходимо как можно раньше. Еще в советское время была популярна программа «Плавать раньше, чем ходить». Грудничков успешно учили плавать, задерживать и контролировать дыхание при погружении в воду и даже нырять. Хорошо бы возродить эту программу.

Третье. Не разрешать детям купаться без присмотра взрослых даже в маленьком детском бассейне.

Четвертое. Исключить купание детей в водоемах с сильным течением, резко меняющейся глубиной, неисследованным дном.

Пятое. Не разрешать ребенку нырять, если водоем неглубокий. Даже при отсутствии на дне камней, коряг и мусора ныряющий может удариться головой о грунт, получив серьезную травму позвоночника. Потеря сознания в этом случае может привести к гибели, но даже спасенный с такой травмой может остаться на всю жизнь инвалидом.

Шестое. Не позволять детям бросаться в воду после пребывания на солнцепеке: резкий контраст температур иногда вызывает спазм дыхания и обморок.

– Некоторые, в том числе и дети, любят просто долго сидеть в воде. Это ведь не так опасно?

– Это тоже недопустимо. Категорически запрещены опасные шутки в воде. Не разрешайте детям даже в шутку удерживать кого-то под водой, дергать за ноги, пугать, сталкивать с надувного матраса или круга.

Очень плохая идея – купание в водоеме при сильном волнении, заплывы на матрасах.

Если возле воды установлена табличка с надписью: «Купание запрещено!» – запрет нарушать нельзя.

Соблюдение этих простых и важных правил безопасности значительно снизит риск несчастных случаев на воде и сохранит здоровье и жизнь детям.

– Каков самый критичный возраст?

– Риску утопления и получения травм в воде больше всего подвержены дети 1-4 лет. К сожалению, количество детей, ежегодно тонущих в летнее время, не уменьшается. Но это не повод отказываться от мер профилактики и соблюдения правил безопасного поведения на воде.

– Какова главная частая причина утопления детей в нашем регионе?

– Главной причиной утопления малышей в нашем регионе ежегодно остаются отсутствие контроля родителей и свободный доступ детей к бассейну или водоему. Но иногда ребенок тонет поблизости от взрослого, и тот просто не замечает этой беды. Это чаще случается, когда родитель или опекун находятся под действием алкоголя. Недопустимо также поручать присмотр за малышом другому ребенку. Вы не можете требовать от подростка, чтобы он взял на себя ответственность за жизнь младших, если сами с этой ответственностью не справляетесь. И уроков плавания недостаточно: хорошие пловцы тоже тонут.

Родители обязаны уметь распознать ситуацию, в которой детям грозит опасность, и предпринять правильные действия.

Всегда, когда речь идет об отдыхе рядом с водоемом, взрослые должны иметь с собой работающее средство связи, чтобы незамедлительно вызвать службу спасения.

– В городе определены места, где купаться запрещено. Но не все слышали об этом и даже если знают, то всегда велик соблазн нарушить этот запрет…

– В выходные и праздничные дни места, где запрещено купаться, с предупредительными целями патрулируют наши специалисты и сотрудники правоохранительных органов. Всего же за безопасностью отдыхающих на водоемах Шымкента следят 55 специалистов городского спасательного департамента и около 40 человек из частных компаний.

– Где сегодня детям можно научиться плавать? Не каждой семье по карману бассейны.

– Мы тоже постоянно думаем об этом. Как один из результатов, департамент по ЧС совместно с городским акиматом подписал меморандумы с владельцами частных бассейнов. Договоры предусматривают бесплатное обучение плаванию двух тысяч детей из малообеспеченных семей.

— Благодарю вас за разъяснения.

Беседовала Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Наша боль…

С начала 2022 года в водоемах Казахстана погиб 161 человек, среди них 55 детей. А в Шымкенте с начала года произошло 6 несчастных случаев на воде (на 28 июля). Но, согласно критериям Министерства по ЧС РК, как случаи утопления зарегистрировано 2 факта.

4 июля в жилом массиве «Кайнарбулак», в бассейне утонул ребенок, 2016 года рождения, оставшийся без присмотра родителей.

14 июля поступил вызов из микрорайона «Кызылжар», там так же в бассейне утонул ребенок, оставшийся без присмотра родителей.

23 июля поступило еще одно сообщение о том, что пострадал в бассейне трехлетний мальчик.

Справка РАБАТа:

Купаться разрешено:

В Шымкенте, согласно постановлению акимата, определены пять зон для отдыха. В трех из них официально разрешено купаться. Это так называемый «Холодильник» на водохранилище Тогуз, Бадамское водохранилище и зона отдыха на реке Кошкарате.

А в озерах Тулпар и на территории дендропарка купаться нельзя, они предназначены только для туризма и отдыха. Купание в этих водоемах наказывается штрафом.

Купаться запрещено:

Места на водных объектах, расположенных на территории города Шымкента, где запрещено купание, катание на плавучих средствах:

все русла реки Бадам, расположенные на территории города (Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский районы);

все русла реки Сайрамсу, расположенные на территории города (Енбекшинский, Каратауский районы);

водохранилище Текесу;

водохранилище Акжар;

все русла Шымкентского магистрального канала, расположенные на территории города (Аль-Фарабийский, Енбекшинский, Каратауский районы);

все русла канала Янгичек, расположенные на территории города (Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский, Каратауский районы);

все русла реки Карасу, расположенные на территории города (Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский районы);

все русла реки Кошкараты, расположенные на территории города (Абайский, Аль-Фарабийский районы), за исключением истока реки;

искусственное озеро Кайнарбулак;

канал Азат;

канал Кокбулак;

канал Хауау;

канал Сасык.

Пункт 19 решения маслихата города Шымкента от 20 мая 2022 года № 16/143-VII «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Шымкента от 29 марта 2019 года № 47/382-6с «Об утверждении Правил общего водопользования города Шымкента».