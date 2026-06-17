Свет, вода и тепло продолжают дорожать. В Казахстане обсуждают новые тарифы на электроэнергию, а ранее власти представили долгосрочный план повышения стоимости коммунальных услуг.

Чиновники уверяют: рост будет плавным и экономически обоснованным. Однако казахстанцы боятся что цены ударят по их кошелькам.

Проект приказа министерства пока находится на публичном обсуждении. Ведомство предлагает пересмотреть цены на электроэнергию с 1 июля. Основанием стали обращения сразу 60 энергопроизводящих организаций, которые заявляют о необходимости дополнительных средств на ремонт и модернизацию оборудования.

«Решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования», — текст с сайта Открытые НПА.

При этом чиновники отдельно подчёркивают, что пересмотр тарифов не должен привести к негативным социальным последствиям. Речь идёт прежде всего об оптовом рынке электроэнергии, а не о прямом повышении тарифов для населения. Впрочем, эксперты считают, что рост стоимости электроэнергии — вопрос времени.

«Тарифы на электроэнергию со временем они где-то у нас в 2-3 раза вырастут от уровня 20 тенге за киловатт в час. Но по сути мы сейчас платим уже в среднем 30, значит где-то по текущему курсу где-то около 40-45, в будущем такой рост будет», — Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

При этом Миннацэкономики представило долгосрочный план повышения тарифов на коммунальные услуги. Власти заверяют, что резких скачков не будет, однако цифры показывают: коммунальные платежи продолжат расти практически по всем направлениям. Особенно заметным может стать подорожание водоснабжения и водоотведения, а вслед за ними — электроэнергии и теплоснабжения.

В профильном ведомстве объясняют: стоимость масштабных ремонтов и модернизации сетей невозможно одномоментно включить в тариф. Поэтому расходы распределяют на несколько лет, чтобы избежать резкого роста цен.

«Например, если ремонтные работы стоят 5 млрд тенге, то в тариф текущего года закладывается лишь около 500 млн тенге. Это позволяет избежать резкого роста тарифов. Что касается водоснабжения, средний ежегодный рост тарифов ожидается на уровне около 20%. Это связано с тем, что стоимость данных услуг в Казахстане остается одной из самых низких по сравнению с рядом других стран.Мы предполагаем, что к концу 2029 года тарифы на водоснабжение могут увеличиться примерно в два раза», — Тимур Косымбаев, председатель комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК.

Напомню, мораторий на повышение тарифов ЖКХ завершился 1 апреля. После этого коммунальные услуги вновь начали дорожать.