Двое детей и двое взрослых утонули в ЮКО в праздничные выходные

Минувшие праздники вновь омрачились трагедиями на воде. За выходные дни в области в водоёмах погибли двое взрослых и двое детей. Как отмечают спасатели, вновь главной причиной гибели людей стала беспечность.

Двое жителей области погибли в водоёмах, где есть специально оборудованные для отдыха места и спасательные посты. Но, проигнорировав элементарные меры безопасности, они купались вдалеке от охраняемой зоны.

Зарипа Турысбекова, главный специалист ДЧС ЮКО: «Один случай произошёл в Шардаре на Шардаринском водохранилище, там мужчина 1963 года рождения купался в не оборудованном месте и погиб. Другой такой же случай произошёл на Михайловском водохранилище — женщина 1986 года рождения купалась в не оборудованном месте и погибла. Её тело было извлечено спасателями…»

Уже с самого начала купального сезона сотрудники спасательного департамента прикладывали усилия, чтобы предотвратить трагедии на воде. Проводилась разъяснительная работа, усиливались наблюдательные посты, а спасатели готовы были дежурить даже без выходных.

Батыргали Сопбеков, заместитель начальника ДЧС ЮКО: «Они до конца купального сезона будут работать и дежурить в усиленном режиме. В праздничные дни они будут дежурить на неохраняемых водоёмах, где массово купаются люди. Мы стараемся, насколько это возможно, обезопасить людей!»

Принятые меры принесли результат, и число трагедий на воде по сравнению с прошлым купальным сезонам удалось снизить почти в два раза. Но если действия специалистов Департамента по ЧС оказались эффективными на открытых водоёмах, то оградить детей от беды возле собственных домов они не в силах.

«Два случая у нас произошло в районах, к сожалению погибли дети. В Отрарском районе утонула девочка 2005 года рождения, в Сарыагашском районе мальчик 2014 года рождения. И мальчик и девочка остались без присмотра родителей и упали в поливные каналы. Их тела были извлечены родителями»,- сообщила Зарипа Турысбекова.

В этом году в реках и озёрах области погибло 17 человек, 11 из них несовершеннолетние. Как говорят спасатели, главная причина трагедий — грубые нарушения правил безопасности поведения на воде и беспечность взрослых оставляющих детей без присмотра. Впрочем, ситуация понемногу начинает выправляться. С начала этого года по сравнению с первым полугодием прошлого, число утонувших снизилось почти в два раза.

Данияр Худайбергенов