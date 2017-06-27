За двое суток в ЮКО утонули трое детей. Вода продолжает забирать жертвы родительской невнимательности. Так, в Сайрамском районе ЮКО по недосмотру родителей в арык упала и утонула малышка, 2014 года рождения.

Там же, в Сайрамском районе, в бассейне во дворе собственного дома утонул десятилетний ребенок. Прибывшие в месту трагедии медики уже ничем не могли помочь ребенку.

В Шымкенте ищут тело трехлетней девочки, предположительно утонувшей в реке Карасу. Поисковые работы продолжаются.