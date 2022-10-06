Съемки из космоса выявили около 400 мусорных свалок в Туркестанской области

В Туркестане при помощи спутниковой съёмки выявлено около 400 мусорных свалок, около ста из них стихийные.

Аким области Дархан Сатыбалды на еженедельном аппаратном совещании поручил главам районов и городов, где обнаружены незаконные места сбора бытовых отходов, наладить работу по очистке своих территорий.

«Нам не нужен аким, который не может убирать мусор». Так глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды подверг резкой критике руководителей районов и городов, которые не могут обеспечить чистоту вверенных территорий. Он напомнил ответственным чиновникам, что средства выделяемые на эти цели нужно использовать рационально.

«Я видел снимки так называемых мусорных полигонов. Оградили участок земли сеткой, вырыли яму под мусор и поставили ворота для въезда машин. Больше ничего нет. Только сидите и ждёте денег по смете. Если вы акимы, делайте что-нибудь. Одни говорят денег на полигон нет — ничего делать не будем. Другие говорят для уборки мусора денег нет работать не можем. Так же не пойдёт. Тогда для чего нужен аким? Если руководитель не может даже очистить территорию, то нам такой аким не нужен» — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

На сегодняшний день в области определены и задокументированы 158 полигонов принимающие твердые бытовые отходы. Однако большая часть из них не соответствует санитарным требованиям. Полигоны не оборудованы ограждениями, не имеют бетонных ванн с раствором для дезинфекции колес автомашин. Здесь отсутствуют весы для измерения величины отходов и нет зелёных насаждений. Как говорят чиновники, разъяснительная работа здесь не проводилась.

«Так как разъяснительная работа среди населения проводится на ненадлежащем уровне, в селах и регионах с каждым годом увеличивается количество фактов незаконного вывоза мусора. Для устранения недостатков в данном направлении, в начале года была создана рабочая группа для обхода территорий районов и городов, проведена разъяснительная работа по ликвидации несанкционированных свалок. В связи с увеличением численности населения на территории области увеличивается и объем твердых бытовых отходов», — объясняет руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Кайрат Абдуалиев.

В целях решения проблемы нехватки полигона в Казыгурте и Созаке за счет местного бюджета построено четыре мусорные площадки. А в Созакском и Ордабасинском районах планируется создать 8 полигонов. Кроме того, в Кентау, Арыси, Казыгуртском, Байдибекском, Келесском и в других районах разрабатывается проектно-сметная документация на 37 мусорных полигонов. Аким области Дархан Сатыбалды предупредил чиновников о необходимости повысить качество полигонов и в соответствии с нормативами проводить работы по их озеленению.