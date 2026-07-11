На участке трассы Шымкент – Узбекистан выявили дефект дорожного покрытия

В Туркестанской области на автомобильной дороге республиканского значения KZ13-03 «Шымкент – граница Республики Узбекистан» проводятся профилактические работы по обеспечению стабильного состояния цементобетонного покрытия в условиях высокой температуры воздуха.

В связи со штормовым предупреждением Казгидромета о повышении температуры воздуха до +40 °С дорожные службы усилили патрулирование и мониторинг состояния автомобильных дорог региона.

10 июля в ходе очередного обследования на 750-м километре автодороги специалисты дорожной службы выявили локальный дефект цементобетонного покрытия. Участок был оперативно обозначен временными дорожными знаками, после чего специалисты приступили к проведению необходимых ремонтно-профилактических работ.

Для выполнения работ задействованы 6 специалистов и 5 единиц дорожной техники. На участке проводятся мероприятия по устранению выявленного дефекта и восстановлению покрытия.

Мониторинг состояния цементобетонных участков автомобильных дорог продолжается в усиленном режиме. Дорожные службы осуществляют регулярное патрулирование для своевременного выявления потенциальных дефектов и проведения необходимых профилактических мероприятий.

Просим водителей соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков и проявлять повышенное внимание при проезде участков проведения дорожных работ.