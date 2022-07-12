Прием заявок на льготную ипотеку завершится 19 июля

В Шымкенте 8 июля с 18:00 до 23:00 вечера прошла жилищная ярмарка. Жители третьего мегаполиса, принявшие участие в этом мероприятии, получили ответы на вопросы, связанные с недвижимостью и скидку до 3 млн тенге на забронированную квартиру.

Заявки на участие в программе льготного кредитования «Бақытты отбасы» в Шымкенте принимаются до 19 июля. В настоящее время в данной программе пожелали участвовать около 25 тысяч горожан. В программе могут принять участие многодетные семьи, шымкентцы состоящие в очереди на получение жилья, семьи воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а так же горожане из неполных семей.

«В рамках программы «Счастливая семья» мы принимаем заявки только до 19 июля и хотим довести до всех, что это последний срок. После 19-го июля подать заявления будет невозможно. В этом году имеется в виду. В следующем конечно можно. Чтобы не получилось так, что человек пришёл. Сейчас заявления активно подаются, но мы бы хотели, чтобы эта информация дошла до каждого участника программы», — говорит директор Шымкентского городского филиала АО «Отбасы банка» Даурен Саудабаев.

Стоит напомнить, жилищная ярмарка прошла в зоне отдыха «Арбат». Организаторы говорят, что главная цель выставки была познакомить жителей третьего мегаполиса с новыми строительными объектами, которые возводятся в городе и условиями их приобретения,

«Почему появилась такая идея? Дело в том, что у нас сейчас очень большой выбор на рынке по жилью. Много компаний, чьи дома уже вводятся в строй или на стадии строительства, и у нас появилась эта идея. Ещё в прошлом году мы решили провести такую ярмарку, где люди могут прийти проконсультироваться и узнать условия сделки«, — говорит Даурен Саудабаев, директор Шымкентского городского филиала АО «Отбасы Банк»

В ярмарке недвижимости приняли участие более 14 строительных компаний, которые представили новые условия оформления ипотечных кредитов. Здесь же горожане могли выбрать квартиру, а также получить необходимую информацию и консультацию от застройщика. Тем, кто забронировал там квартиру, даже предусмотрены скидки до 3 млн тенге.