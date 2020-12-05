Около 100 государственных служащих, вышедших на зеленый газон, показали свое мастерство в мини-футболе.

По инициативе акима области Умирзака Шукеева акиматом Туркестанской области и областным управлением физической культуры и спорта стартовало зимнее первенство среди государственных служащих по мини-футболу.

Соревнования были приурочены к 16 декабря — Дню Независимости. Сильнейших выявляли среди 16 команд из числа сотрудников региональных департаментов и управлений. В каждой команде участвовало по 5 человек, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Спортивное соревнование открыл заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, который пожелал спортсменам удачи. Около 100 государственных служащих, вышедших на зеленый газон, показали свое мастерство в мини-футболе. При проведении мероприятия были строго соблюдены все меры предосторожности, встречи проходили параллельно на 4 открытых площадках. Отметим, что на территории области построено более 100 таких открытых футбольных полей.

По итогам турнира победителем стала сборная команда Туркестанского областного управления развития человеческого потенциала, на втором месте команда областного управления координации занятости и социальных программ. Бронзовый призер — команда Управления общественного здоровья Туркестанской области. Командам-победителям были вручены медали. Награждая победителей соревнований, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов отметил, что подобные спортивные соревнования будут традиционно проходит каждую неделю.

«Пандемия, охватившая мир, в этом году негативно отразилась на организации ряда спортивных мероприятий. В связи с этим, соревнования по массовым видам спорта среди госслужащих были отложены. Сегодняшее спортивное мероприятие проводится в соответствии с постановлением Главного санитара области. В целях улучшения здоровья государственных служащих, формирования здорового образа жизни подобные спортивные соревнования продолжатся в ближайшие недели. К примеру, на предстоящей неделе мы планируем провести первенство области по волейболу среди женских команд из числа государственных служащих», — сказал Сакен Калкаманов.

Победителей и призеров соревнований наградили руководитель Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахимбек Жолаев и руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев.

Кроме того, в номинации «Лучший вратарь» стал Дамир Тлеулиев, а в номинации «Лучший защитник» — Арал Кайрат, «Лучшим нападающим» — Кайрат Оралбаев. Айтуган Ерсултан стал «Лучшим игроком» соревнований, а Кудайберген Нуржау победил в номинации «Лучший полузащитник».