Шымкент — арена скорости: завершился мемориал Гусмана Косанова

Шымкент вновь стал центром мировой лёгкой атлетики. В городе завершился XXXV Международный мемориал Гусмана Косанова — один из самых престижных турниров Центральной Азии, входящий в серию World Athletics Continental Tour Bronze. На протяжении двух дней на дорожках стадиона сильнейшие спортсмены из 11 стран боролись за медали и рейтинговые очки.

Среди хозяев соревнований лучший результат показала шымкентская легкоатлетка Акбилек Куралбай, завоевавшая золотую медаль в беге на 5000 метров.



Акбилек Куралбай, легкоатлетка: «В Шымкенте проходит крупный международный турнир. Для спортсменов здесь созданы отличные условия: современный стадион, хорошая организация и комфортная погода помогают показывать высокие результаты. Уже совсем скоро я отправляюсь на чемпионат Азии в Китай. Сегодня смогла занять первое место, и я очень этому рада».



Уверенно выступили и другие представители Казахстана. Аделина Земс стала лучшей в беге на 400 метров с барьерами. Аяна Болатбеккызы завоевала золото на дистанции 1500 метров и бронзу на 800-метровке. Мария Ефремова победила в тройном прыжке, Ефим Тарасов не оставил шансов соперникам на дистанции 400 метров, а Рамазан Шайев первым пересёк финишную черту в забеге на 800 метров.



Денис Мосеев, главный судья соревнований: «Сборная Казахстана выступила очень достойно. Для многих спортсменов это был первый серьёзный официальный старт сезона, который стал важным этапом подготовки к предстоящим международным соревнованиям. Мы увидели хорошие результаты и высокий уровень готовности команды. Особенно хочется отметить выступление Аделины Ахметовой — она подтвердила, что сегодня является одной из сильнейших барьеристок Азии».



Юбилейный Мемориал Гусмана Косанова вновь подтвердил свой высокий международный статус. За два дня соревнований стадион стал ареной ярких побед, напряжённой борьбы и высоких результатов. Турнир не только подарил болельщикам зрелищную лёгкую атлетику, но и стал важным этапом подготовки спортсменов к главным стартам сезона.