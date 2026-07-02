Шымкент принимает престижный международный турнир

В течение двух соревновательных дней на легкоатлетической арене Шымкента выступят 218 спортсменов из 12 государств. Мемориал Гусмана Косанова, входящий в серию World Athletics Continental Tour Bronze, ежегодно собирает сильнейших атлетов региона и подтверждает статус одного из самых значимых международных стартов сезона.

Для многих участников соревнования — это шанс улучшить мировой рейтинг и выполнить квалификационные нормативы для участия в крупнейших международных турнирах.



Аделина Земс, член национальной сборной Казахстана по легкой атлетике: «Это был мой первый старт сезона в беге с барьерами. Я хорошо подготовилась, оставалось только правильно настроиться. Очень рада своему результату и надеюсь, что впереди будут еще более успешные выступления».



Торжественная церемония открытия стала настоящим спортивным праздником. Участников Мемориала приветствовали аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и президент Федерации легкой атлетики Казахстана Асхат Касенов.

В этом году Шымкент принимает сразу несколько крупных национальных и международных соревнований, окончательно закрепляя за собой статус одного из главных центров легкой атлетики страны. Парад команд, национальная музыка и праздничная атмосфера стали ярким началом турнира, который уже 35 лет носит имя легендарного казахстанского спринтера Гусмана Косанова.



Асхат Касенов, президент федерации легкой атлетики РК: «Сегодня у нас турнир, 35-по счету. Он называется Косанов Мемориал, посвященный нашему великому атлету, Гусману Косанову, в честь него проводится уже 35- раз турнир, на сегодняшний день включая Казахстан принимают участие 12 стран, Турнир международный, рейтинговый, спортсмены получая баллы на таких турнирах, соответственно для себя прокладывают путь на международные турниры, в первую очередь на чемпиона мира который будет в 27-году. С точки зрения количества, данный турнир ежегодно собирает большое количество участников, данный турнир является широко признаваемым во всем мире в рамках легкой атлетики».



Имена победителей XXXV Мемориала Гусмана Косанова станут известны уже по итогам двух соревновательных дней. Однако для многих спортсменов главная цель — не только подняться на пьедестал, но и заработать важные рейтинговые очки, которые откроют путь к участию в чемпионате мира и Олимпийских играх.

А для Шымкента проведение турнира такого уровня — еще одно подтверждение статуса города как одной из ведущих спортивных площадок Казахстана.