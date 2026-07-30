TURAN TIGERS обыграли «Алматы» со счётом 4:2

В Туркестане состоялся товарищеский матч между командами «Алматы» и TURAN TIGERS. Несмотря на статус товарищеской встречи, обе команды вышли на лёд с серьезным настроем, хоккеисты показали приличную скорость, самоотверженную игру и желание победить.

Матч был богат на опасные моменты, красивые комбинации и зрелищные атаки, благодаря чему до финальной сирены держал зрителей в напряжении.



По итогам основного времени победу со счётом 4:2 одержали хоккеисты TURAN TIGERS. Команда уверенно действовала как в атаке, так и в обороне, грамотно использовала свои моменты и сумела сохранить преимущество до конца встречи.

Для игроков этот матч стал отличной возможностью проверить игровые сочетания, набрать соревновательный ритм и получить ценную практику перед предстоящими официальными играми.



Весомый вклад в победу внесли авторы заброшенных шайб: Бекарыс Ержигит, Мейржан Нурлан, оформивший дубль, и Ярослав Сенько.

Товарищеский матч стал настоящим праздником хоккея, а болельщики получили возможность увидеть зрелищную игру и поддержать команды, которые подарили насыщенный и эмоциональный хоккейный вечер.