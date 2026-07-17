Туркестан: расширяется совместные проекты с фондом «Қазақстан халқына»

Итоги реализации социальных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты обсудили аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Особое внимание стороны уделили организации летнего отдыха детей. По словам главы фонда, на эти цели уже предусмотрено 5 миллиардов 114 миллионов теңге. Подписан меморандум, утверждена дорожная карта, а реализация проекта уже началась.

Лаззат Чинкисбаева, председатель правления ОФ «Қазақстан халқына»: «Мы внесли определенные изменения в организацию летнего отдыха детей. Наша главная задача — обеспечить качественный отдых школьников во время летних каникул. Ежегодно мы охватываем летним отдыхом около 10-20 тысяч детей. За последние 3–4 года на эти цели было направлено более 5 миллиардов теңге. Сейчас система уже работает по рыночному принципу. Мы переходим на новый формат: заключаем договоры только с лучшими лагерями. Каждый год по квотам будем направлять детей в наиболее качественные оздоровительные учреждения. По Казахстану таких лагерей насчитывается около 200».

Нуралхан Кушеров поблагодарил руководство фонда за системную поддержку региона и отметил, что сотрудничество носит долгосрочный характер и направлено прежде всего на развитие человеческого капитала.

С 2022 года при содействии фонда в Туркестанской области реализованы проекты на сумму свыше 12 миллиардов теңге. Благодаря этому поддержку получили сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры и социальной защиты.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы оцениваем партнерство с фондом не как разовую помощь, а как долгосрочное стратегическое сотрудничество, направленное на развитие человеческого капитала региона. Сегодня в Жетысайском, Мактааральском, Келесском и Сарыагашском районах строятся центры развития нового поколения на 1800 мест. Акимат выделил средства на их строительство и подведение инфраструктуры. Просим Фонд рассмотреть вопрос их оснащения современным оборудованием. Это откроет новые возможности для тысяч детей в сельских и приграничных районах».

Отдельное внимание на встрече уделили реализации проекта «Сельская школа: равные возможности». При поддержке фонда в 100 сельских школах Туркестанской области будут открыты 300 современных предметных кабинетов.

В свою очередь, акимат региона обеспечит финансирование модернизации школьной инфраструктуры и повышения квалификации более 4,5 тысячи педагогов, что позволит создать более качественные условия для обучения сельских школьников.