Военнослужащие шымкентского гарнизона успешно прошли отбор на «Олимпиаде солдат»

Военнослужащие войсковой части 35748 шымкентского гарнизона заняли II место в командном зачёте отборочного чемпионата регионального командования «Юг» к первому чемпионату «Олимпиада солдат», организованному по инициативе главнокомандующего Сухопутными войсками Республики Казахстан.

В спортивных соревнованиях приняли участие 14 команд и 322 военнослужащих из различных гарнизонов региона.

Чемпионат был направлен на проверку физической подготовки военнослужащих, их боевого мастерства, выносливости и командного взаимодействия. Участники соревновались в пяти дисциплинах: армейский рукопашный бой, волейбол, военное многоборье, преодоление единой полосы препятствий и шахматы.

По итогам напряжённых состязаний I место в общекомандном зачёте заняла войсковая часть 85395 Таразского гарнизона. Военнослужащие войсковой части 35748 Шымкентского гарнизона благодаря высокой подготовке и сильному командному духу завоевали почётное II место. III место досталось войсковой части 74261 Жаркентского гарнизона.

В ходе соревнований военнослужащие войсковой части 35748 продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, ловкость и боевые навыки. Особенно ярко они проявили себя в командных и военно-прикладных видах спорта. В частности, солдаты части показали отличные результаты в армейском рукопашном бою, волейболе и военном многоборье, что внесло значительный вклад в общий командный успех.

— Отборочный чемпионат регионального командования «Юг» к «Олимпиаде солдат» прошёл в Гвардейском гарнизоне. Военнослужащие, показавшие лучшие результаты на этих соревнованиях, будут готовиться к участию в чемпионате Главнокомандующего Сухопутными войсками. Желаем им успехов и достойного выступления в финальном этапе, — отметил начальник службы физической подготовки и спорта войсковой части 35748, лейтенант Жансейтқожа Сейткарим.

Данный чемпионат не только способствует повышению уровня боевой подготовки военнослужащих, но и укрепляет взаимодействие между воинскими коллективами, популяризирует здоровый образ жизни и повышает моральный дух личного состава.