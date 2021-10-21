В Шымкенте прошла персональная выставка члена Союза художников СССР Расула Естемесова, посвященная 30-летию Независимости.

Труд Мастера Расула Естемесова, имеющего свой почерк, в очередной раз высоко оценили критики и поклонники его творчества. Никого не оставят равнодушными произведения художника, где умело раскрыты таинства природы, быт и традиции кочевого народа. Картины воссоздают исконный характер изобразительного искусства.

Ануар Айдосов, член Союза художников СССР:»Сейчас вы можете спросить а нужны ли художники в век высоких технологии. Необходимы, язык, культура, религия вдохновляют. Искусство бессмертно, оно не имеет границ».

На творческой выставке представлена часть работ выдающегося художника. В картинах Расула Естемесова есть идеи, а это важно. Нежность, противоречия, любовь, быт, семья — главные темы, говорят его современники.

Нина Офицерова, преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна:»Во-первых, в нем меня восхищает его мастерство, техника. Ведь идею воплотить в графику очень сложно. Я сама преподаватель, но учусь у него многому и хочу передать знания студентам».

Член Союза Художников СССР Расул Естемесов постоянный участник республиканских и международных выставок. Произведения философского толка, охватывающие различные жанры, заставляют человека задуматься ….

Дарига Динмухамед, студент:»Сегодняшняя выставка необычная. Она открыла целый мир. Графические работы мне по душе. Я хочу научиться технике рисования. И у меня появилось желание узнать больше про творчество Расула Естемесова».

Скромный немногословный Расул ага, взяв в руки карандаш стал рисовать. Художник говорит — мастер классы для него это прежде всего — общение, и он с удовольствием делится накопленным опытом со студентами.

Расул Естемесов, художник, обладатель ордена «Курмет»:»Я рад, что проходит моя персональная выставка в галерее «Жетиасар» ЮКУ имени Мухтара Ауезова. Пришло много студентов. Моя давняя мечта — передать им знания и опыт . Научить всему, что я умею».