30 января на базе Областной клинической больницы УОЗ Туркестанской области прошел мастер-класс на тему «Эндоваскулярная эмболизация яичковой вены при варикоцеле», передает Otyrar.KZ.

Мастер-класс проводился при участии интервенционного эндоваскулярного хирурга из Актау Кастера Байжанулы и заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы Гульметова Сухраба.

Были проведены процедуры по эмболизации, при которой в вены устанавливаются специальные инновационные спирали. Процедуру получили четыре пациента из городов Тараз, Туркестан и Шымкент.

Операции проведены успешно, весь медперсонал отработал дружно и слаженно. В настоящее время пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Прошедший мастер-класс также большая заслуга главного врача ОКБ Е. Султанова, который всегда поддерживает желание врачей больницы в поисках новых решений и методик лечения пациентов.