В центре поддержки института семьи «SHANYRAQ» города Шымкент многодетным семьям оказывается всесторонняя поддержка.

Одно из направлений работы центра – помочь открыть свое дело и максимально способствовать заработку.

Для этого был организован 8-часовой мастер-класс «Новые пироги» от известного в городе кондитера Гульданы Кансеитовой. В нем приняли участие члены семей, зарегистрированных в центре, которые за один день научились готовить 12 видов сладостей.

Участникам были вручены специальные сертификаты. В дальнейшем женщины, владеющие искусством сладкой выпечки, имеют возможность зарабатывать, сидя дома.

Центр поддержки института семьи выражает благодарность мастеру Гульдане, которая стала наставником и помогла матерям сделать шаг к началу своего бизнеса. В дальнейшем подобные мастер-классы будут организовываться чаще.