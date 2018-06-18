В Шымкенте состоялось открытие дополнительного здания музея «Ерлік». Ветераны и представители интеллигенции, принявшие участие в мероприятии, возложили в парке «Победы» цветы к памятнику героя Великой Отечественной войны, генералу С. Рахимову. Приняв участие в торжественном мероприятии, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравил жителей с открытием нового объекта.

«Все вы знаете, что программа «Рухани жаңғыру», предложенная главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, направлена на модернизацию общественного сознания и является важным решением, соответствующим современным стандартам. Открытие нового здания тоже направлено на пропаганду у молодёжи чувство долга, мужества, патриотизма. Музей пропагандирует отвагу, труд и волю к победе нашего старшего поколения во время Великой Отечественной войны, а также мужество ветеранов Афганской войны. Работа музея имеет огромное значение. Ранее представителями интеллигенции и ветеранами был поднят вопрос о том, что здание музея «Ерлік» маленькое. Поддержав их предложения, осенью мы начали строительство дополнительного здания, которое сегодня вводим в эксплуатацию. Убежден, что данный музей внесет свой вклад в воспитании у молодежи чувства любви и патриотизма к Родине и родной земле», — сказал глава региона.

Напомним, музей «Ерлік» был открыт в декабре 2012 года, а 19 июля 2013 года оформлен в качестве филиала «Ерлік» историко-краеведческого музея ЮКО. Если раньше площадь здания составляла 209,6 кв. метров, то на сегодняшний день благодаря вводу в эксплуатацию дополнительного здания, построенного при поддержке акима области, площадь составила 285 кв. метров. В новом двухэтажном здании музея расположены два экспозиционных зала, зал заседаний на 50 мест, комната для хранения экспонатов и кабинет для сотрудников музея. Наряду со встречами ветеранов войны, здесь также проходят встречи с участием представителей интеллигенции и другие историко-познавательные мероприятия.

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