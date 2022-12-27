Получить социальные выплаты для людей с особыми потребностями станет проще

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Тина Кудайберген
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инвалид

Теперь людям с особенными потребностями нет необходимости собирать многочисленные бумаги и справки для подачи заявки на выплату.

Для них на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile доступна новая услуга по назначению социальных выплат.

Удобства и преимущества новой услуги в том, что при получении услуги онлайн все данные о заявителе подтягиваются автоматически из базы данных государственных органов. При вводе данных корректно, подтверждающая информация будет выведена на экране.

« Раньше чтобы получить выплаты по случаю утраты трудоспособности нужно было предоставлять справки на бумажных носителях, сейчас процесс получения услуги упрощен, пользователю достаточно проверить свои данные на достоверность и подписать услугу. Вся необходимая информация подтягивается из баз данных госорганов автоматически»,- отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой пользователям необходимо:

  •  авторизоваться на портале eGov.kz;
  • на главной странице выбрать раздел «Гражданам» — «Социальное обеспечение» — «Поддержка лиц с инвалидностью»;
  • выбрать услугу «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности»;
  • инициировать заказ услуги онлайн;
  •  подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги: 8 рабочих дней.
В личном кабинете, в разделе «История получения услуг», ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.

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