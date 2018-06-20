На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассмотрены поправки, внесенные Сенатом в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, рассмотрев изменения, внесенные Сенатом в данный законопроект, отмечает следующее. Представленные Сенатом поправки направлены на сохранение действующего порядка избрания на должность акима города районного значения, села, поселка, сельского округа. В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции РК комитет предлагает согласиться с изменениями, внесенными Сенатом», — сказала депутат Светлана Бычкова, выступившая с докладом.

Как сообщалось ранее, 14 июня Сенат принял решение вернуть в Мажилис данный законопроект с поправками, исключающими норму о прямой выборности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа. Разработчик — Министерство юстиции РК, предлагал, чтобы аким избирался местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года.

Как пояснил выступивший с содокладом сенатор Владимир Волков, поправка внесена в связи с необходимостью сохранения действующего порядка избрания на должность и освобождения от должности.

Аналогичные поправки были внесены сенаторами и в сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов». Мажилис согласился и с этими предложениями.

Таким образом, оба закона приняты.