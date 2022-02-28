Юные робототехники из Шымкента выиграли путевку в Москву

В Алматы завершился отборочный тур международного конкурса по робототехнике FIRST Lego Leauge.

700 участников со всего Казахстана съехались, чтобы побороться за звание лучших инновационных проектов. Шымкент представили 5 команд — это 26 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Соревнования из нескольких этапов прошли в университете Сулеймана Демиреля на протяжении 3 дней. Главный приз конкурса- путевка на международный конкурс робототехники, который пройдет в США. Также организаторы разыграли лицензии на участие в региональных соревнованиях в Москве и Красноярске.

Один из лучших результатов показала команда Robokids из Шымкента. Четверо школьников 6 и 8 лет представили на суд зрителей проект на тему логистики и проблемы перевозок больших грузов. Кроме сборки роботов, дети защищали проект устно, отвечали на вопросы республиканской комиссии. Решением комиссии самая юная команда из Шымкента представит Казахстан на региональном конкурсе в Москве. Предпологается что он пройдет весной этого года.

«Путевку в США выиграли старшеклассники школы Quantum из Нур-Султана и Назарбаев интеллектуальной школы из Алматы. Что касается детей младшего возраста, это 6-8 лет, лицензию на конкурс, который пройдет в Москве получила команда Robokids из Шымкента. Кроме них поедут еще 4 команды. Это те, кто показал наилучшие результаты», — рассказали в пресс-службе FIRST.

«Мы выбрали лучших учеников нашей школы. Приехали своей делегацией в Сулейман Демирель. Соревнования прошли на высшем уровне. Все дети показали хорошие результаты. Но вот самая младшая команда теперь поедет в Москву. Будем готовить их, постараемся оправдать надежды», — говорит Абзал Алибеков, руководитель Robopark в Шымкенте.