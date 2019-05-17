В рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией в городе Шымкенте 17 мая в ЦОНе прошла акция «Узнай свое артериальное давление!»

Также акция пройдет 22 мая с 15:00 до 18:00 часов в центральном парке города.

В этот день каждый посетитель сможет измерить свое артериальное давление и оперативно получить профессиональную консультацию врача-терапевта. Доктора дадут полезные рекомендации о том, как поддерживать артериальное давление на безопасном для здоровья уровне, при необходимости направят на консультации к специалистам.

Акцент на артериальное давление сделан не случайно. Артериальная гипертензия сегодня довольно распространена, но не все знают о присутствии у них болезни, и далеко не все лечатся или наблюдаются у врача.

Между тем болезнь коварна именно тем, что на первых порах особо не дает о себе знать, не проявляется клинически. Повышенного давления человек может не замечать годами, не ощущать никаких тревожных симптомов. Но потом недуг внезапно проявляется, в том числе коварными инфарктами и инсультами.