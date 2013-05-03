Почтовые индексы ЮКО и адреса отделений АО «Казпочта» в Шымкенте

Почтовые индексы в Казахстане это система принятой почтовой индексации и состоящая из шести цифр. Первые две цифры определяют регион страны, в котором находится почтовое отделение. Отказ от советской системы индексов и переход на новую произошёл 1 декабря 2004 года.
|Почтовый индекс
|регион
|01xxxx
|Астана
|02xxxx
|Акмолинская область
|03xxxx
|Актюбинская область
|04xxxx
|Алматинская область
|05xxxx
|Алма-Ата
|06xxxx
|Атырауская область
|07xxxx
|Восточно-Казахстанская область
|08xxxx
|Жамбылская область
|09xxxx
|Западно-Казахстанская область
|10xxxx
|Карагандинская область
|11xxxx
|Костанайская область
|12xxxx
|Кызылординская область
|13xxxx
|Мангистауская область
|14xxxx
|Павлодарская область
|15xxxx
|Северо-Казахстанская область
|16xxxx
|Южно-Казахстанская область
Почтовые индексы Шымкента
160000, 160001, 160002, 160003, 160004, 160005, 160006, 160007, 160008, 160009, 160010, 160011, 160012, 160013, 160014, 160015, 160016, 160017, 160018, 160019, 160020, 160021, 160022.
- Отделение почтовой связи № 1 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, пос. Забадам, ул. Чайковского,85
Тел. +77252 505457
- Отделение почтовой связи № 2 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, пр. Абая, 13
Тел. +77252 541419
- Отделение почтовой связи № 3 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Анарова, б/н
Тел. +77252 249314
- Отделение почтовой связи № 4 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, отд. Коммунизм, ул. Ахунбабаева, 55
Тел. +77252 453822
- Отделение почтовой связи № 5 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Аскарова, 32-а
Тел. +77252 563265
- Отделение почтовой связи № 6 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, 17 мкр, д. 16
Тел. +77252 519738
- Отделение почтовой связи № 7 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, пос. Карабастау, ул. Камбарулы, б/н
Тел. +77252 250141
- Отделение почтовой связи № 8 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Елшибек батыра, 118
Тел. +77252 576655
- Отделение почтовой связи № 9 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Алдиярова, 125
Тел. +77252 575359
- Отделение почтовой связи № 10 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Кржижановского,77
Тел. +77252 531040
- Отделение почтовой связи № 11 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Адырбекова,34
Тел. +77252 540085
- Отделение почтовой связи № 12 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Желтоксан, 20 А
Тел. +77252 301054
- Отделение почтовой связи № 13 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Дулати, 141
Тел. +77252 540195
- Отделение почтовой связи № 14 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Иляева, 267
Тел. +77252 570315
- Отделение почтовой связи № 15 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Бауланшылык, 1
Тел. +77252 553951
- Отделение почтовой связи № 16 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, мкр. Восток, 32
Тел. +77252 513698
- Отделение почтовой связи № 17 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Кабанбай батыра, 2
Тел. +77252 540735
- Отделение почтовой связи № 18 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, пр. Республики, 1
Тел. +77252 560927
- Отделение почтовой связи № 19 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Жангельдина, 106
Тел. +77252 562335
- Отделение почтовой связи № 20 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, Турлановская экспедиция, ул. Шмидта, 9
Тел. +77252 241127
- Отделение почтовой связи № 21 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Темир казык, 19
Тел. +77252 221950
- Отделение почтовой связи № 22 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Турсынбаева, б/н
Тел. +77252 505850
- Отделение почтовой связи № 23 ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, Дачный массив Кайнар Булак
- Отделение почтовой связи ЮКФ АО «Казпочта».
Индекс 160001
Адрес: г. Шымкент, пос. Забадам, ул. Чайковского, 85
Тел. +77252 505457
- Отделение почтовой связи Кайтпас-1 ЮКФ АО «Казпочта».
Индекс 160024
Тел. +77252 511342
- ЦОУ ЮКФ АО «Казпочта».
Адрес: г. Шымкент, ул. Казыбек би, 24
Тел. +77252 536611
Населённые пункты ЮКО:
- Акдала с. 160105
- Арысь (Арыс) г. 160100, 160101, 160102, 160103, 160104
- Баиркум с. 160106
- Дармино с. 160107
- Жидели с. 160108
- Задарья с. 160109
- Монтайтас с. 160110
- Шагыр с. 160111
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3 Комментариев Включено "Почтовые индексы ЮКО и адреса отделений АО «Казпочта» в Шымкенте"
Где находится почта номер 5,немогу найти,но написано улица Анарова.Почтовый индекс 160009,Город Шымкент!
точный адрес напишите индекс 160024 ????
напишите индекс юко жилой массив сайрам ул амир темур172