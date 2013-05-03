Почтовые индексы ЮКО и адреса отделений АО «Казпочта» в Шымкенте

Почтовые индексы в Казахстане это система принятой почтовой индексации и состоящая из шести цифр. Первые две цифры определяют регион страны, в котором находится почтовое отделение. Отказ от советской системы индексов и переход на новую произошёл 1 декабря 2004 года.

Почтовый индекс регион 01xxxx Астана 02xxxx Акмолинская область 03xxxx Актюбинская область 04xxxx Алматинская область 05xxxx Алма-Ата 06xxxx Атырауская область 07xxxx Восточно-Казахстанская область 08xxxx Жамбылская область 09xxxx Западно-Казахстанская область 10xxxx Карагандинская область 11xxxx Костанайская область 12xxxx Кызылординская область 13xxxx Мангистауская область 14xxxx Павлодарская область 15xxxx Северо-Казахстанская область 16xxxx Южно-Казахстанская область

Почтовые индексы Шымкента

160000, 160001, 160002, 160003, 160004, 160005, 160006, 160007, 160008, 160009, 160010, 160011, 160012, 160013, 160014, 160015, 160016, 160017, 160018, 160019, 160020, 160021, 160022.

Отделение почтовой связи № 1 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пос. Забадам, ул. Чайковского,85

Тел. +77252 505457

Отделение почтовой связи № 2 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пр. Абая, 13

Тел. +77252 541419

Отделение почтовой связи № 3 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Анарова, б/н

Тел. +77252 249314

Отделение почтовой связи № 4 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, отд. Коммунизм, ул. Ахунбабаева, 55

Тел. +77252 453822

Отделение почтовой связи № 5 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Аскарова, 32-а

Тел. +77252 563265

Отделение почтовой связи № 6 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, 17 мкр, д. 16

Тел. +77252 519738

Отделение почтовой связи № 7 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пос. Карабастау, ул. Камбарулы, б/н

Тел. +77252 250141

Отделение почтовой связи № 8 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Елшибек батыра, 118

Тел. +77252 576655

Отделение почтовой связи № 9 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Алдиярова, 125

Тел. +77252 575359

Отделение почтовой связи № 10 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Кржижановского,77

Тел. +77252 531040

Отделение почтовой связи № 11 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Адырбекова,34

Тел. +77252 540085

Отделение почтовой связи № 12 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Желтоксан, 20 А

Тел. +77252 301054

Отделение почтовой связи № 13 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Дулати, 141

Тел. +77252 540195

Отделение почтовой связи № 14 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Иляева, 267

Тел. +77252 570315

Отделение почтовой связи № 15 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Бауланшылык, 1

Тел. +77252 553951

Отделение почтовой связи № 16 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, мкр. Восток, 32

Тел. +77252 513698

Отделение почтовой связи № 17 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Кабанбай батыра, 2

Тел. +77252 540735

Отделение почтовой связи № 18 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пр. Республики, 1

Тел. +77252 560927

Отделение почтовой связи № 19 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Жангельдина, 106

Тел. +77252 562335

Отделение почтовой связи № 20 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, Турлановская экспедиция, ул. Шмидта, 9

Тел. +77252 241127

Отделение почтовой связи № 21 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Темир казык, 19

Тел. +77252 221950

Отделение почтовой связи № 22 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Турсынбаева, б/н

Тел. +77252 505850

Отделение почтовой связи № 23 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, Дачный массив Кайнар Булак

Отделение почтовой связи ЮКФ АО «Казпочта».

Индекс 160001

Адрес: г. Шымкент, пос. Забадам, ул. Чайковского, 85

Тел. +77252 505457

Отделение почтовой связи Кайтпас-1 ЮКФ АО «Казпочта».

Индекс 160024

Тел. +77252 511342

ЦОУ ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Казыбек би, 24

Тел. +77252 536611

Населённые пункты ЮКО:

Акдала с. 160105

Арысь (Арыс) г. 160100, 160101, 160102, 160103, 160104

Баиркум с. 160106

Дармино с. 160107

Жидели с. 160108

Задарья с. 160109

Монтайтас с. 160110

Шагыр с. 160111