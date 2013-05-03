Почтовые индексы ЮКО и адреса отделений АО «Казпочта» в Шымкенте

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Почтовый индекс
Почтовый индекс
Почтовый индекс
Почтовый индекс

Почтовые индексы в Казахстане это система принятой почтовой индексации и состоящая из шести цифр. Первые две цифры определяют регион страны, в котором находится почтовое отделение. Отказ от советской системы индексов и переход на новую произошёл 1 декабря 2004 года.

Почтовый индекс регион
01xxxx Астана
02xxxx Акмолинская область
03xxxx Актюбинская область
04xxxx Алматинская область
05xxxx Алма-Ата
06xxxx Атырауская область
07xxxx Восточно-Казахстанская область
08xxxx Жамбылская область
09xxxx Западно-Казахстанская область
10xxxx Карагандинская область
11xxxx Костанайская область
12xxxx Кызылординская область
13xxxx Мангистауская область
14xxxx Павлодарская область
15xxxx Северо-Казахстанская область
16xxxx Южно-Казахстанская область

Почтовые индексы Шымкента
160000, 160001, 160002, 160003, 160004, 160005, 160006, 160007, 160008, 160009, 160010, 160011, 160012, 160013, 160014, 160015, 160016, 160017, 160018, 160019, 160020, 160021, 160022.

  • Отделение почтовой связи № 1 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пос. Забадам, ул. Чайковского,85
Тел.  +77252 505457

  • Отделение почтовой связи № 2 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пр. Абая, 13
Тел.  +77252 541419

  • Отделение почтовой связи № 3 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Анарова, б/н
Тел.  +77252 249314

  • Отделение почтовой связи № 4 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, отд. Коммунизм, ул. Ахунбабаева, 55
Тел.  +77252 453822

  • Отделение почтовой связи № 5 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Аскарова, 32-а
Тел.  +77252 563265

  • Отделение почтовой связи № 6 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, 17 мкр, д. 16
Тел.  +77252 519738

  • Отделение почтовой связи № 7 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пос. Карабастау, ул. Камбарулы, б/н
Тел.  +77252 250141

  • Отделение почтовой связи № 8 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Елшибек батыра, 118
Тел.  +77252 576655

  • Отделение почтовой связи № 9 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Алдиярова, 125
Тел.  +77252 575359

  • Отделение почтовой связи № 10 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент,  ул. Кржижановского,77
Тел.  +77252 531040

  • Отделение почтовой связи № 11 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Адырбекова,34
Тел.  +77252 540085

  • Отделение почтовой связи № 12 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент,  ул. Желтоксан, 20 А
Тел.  +77252 301054

  • Отделение почтовой связи № 13 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Дулати, 141
Тел.  +77252 540195

  • Отделение почтовой связи № 14 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Иляева, 267
Тел.  +77252 570315

  • Отделение почтовой связи № 15 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Бауланшылык, 1
Тел.  +77252 553951

  • Отделение почтовой связи № 16 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, мкр. Восток, 32
Тел.  +77252 513698

  • Отделение почтовой связи № 17 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Кабанбай батыра, 2
Тел.  +77252 540735

  • Отделение почтовой связи № 18 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, пр. Республики, 1
Тел.  +77252 560927

  • Отделение почтовой связи № 19 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Жангельдина, 106
Тел.  +77252 562335

  • Отделение почтовой связи № 20 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, Турлановская экспедиция, ул. Шмидта, 9
Тел.  +77252 241127

  • Отделение почтовой связи № 21 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Темир казык, 19
Тел.  +77252 221950

  • Отделение почтовой связи № 22 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Турсынбаева, б/н
Тел.  +77252 505850

  • Отделение почтовой связи № 23 ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, Дачный массив Кайнар Булак

  • Отделение почтовой связи  ЮКФ АО «Казпочта».

Индекс 160001

Адрес: г. Шымкент, пос. Забадам, ул. Чайковского, 85
Тел.  +77252 505457

  • Отделение почтовой связи Кайтпас-1 ЮКФ АО «Казпочта».

Индекс 160024

Тел.  +77252 511342

  • ЦОУ ЮКФ АО «Казпочта».

Адрес: г. Шымкент, ул. Казыбек би, 24
Тел.  +77252 536611

Населённые пункты ЮКО:

  • Акдала с. 160105
  • Арысь (Арыс) г. 160100, 160101, 160102, 160103, 160104
  • Баиркум с. 160106
  • Дармино с. 160107
  • Жидели с. 160108
  • Задарья с. 160109
  • Монтайтас с. 160110
  • Шагыр с. 160111
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3 Комментариев Включено "Почтовые индексы ЮКО и адреса отделений АО «Казпочта» в Шымкенте"

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Зангар
Гость
Зангар

Где находится почта номер 5,немогу найти,но написано улица Анарова.Почтовый индекс 160009,Город Шымкент!

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2 месяцев 1 день назад
Ади
Гость
Ади

точный адрес напишите индекс 160024 ????

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16 дней 4 часов назад
Мако
Гость
Мако

напишите индекс юко жилой массив сайрам ул амир темур172

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3 часов 30 минут назад
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