Шымкентцы массово уезжают работать в Южную Корею

Миграционная служба Южной Кореи намерена депортировать 1600 казахстанцев, которые приехали и нелегально трудоустроились в стране. При этом наибольшее количество нелегалов составляют жители южных регионов Казахстана, сообщил на брифинге директор департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев, передает корреспондент Today.kz.
«На сегодня в Южной Корее зарегистрировано свыше семи тысяч казахстанских граждан, из них порядка 1600 граждан состоят на учете как нелегальные мигранты и подлежат в ближайшее время депортации», — сообщил Мадиев.
Рост числа нелегалов глава консульской службы внешнеполитического ведомства РК связывает с тем, что казахстанцы пользуются соглашением между правительствами двух стран о безвизовом пребывании граждан на территории страны на срок до 30 дней, подписанным в 2014 году. После вступления соглашения в силу наблюдается очень высокий рост нелегалов из республики.
«Это типичная ситуация для граждан Казахстана, проживающих в южных регионах республики. Это Шымкент, Южно-Казахстанская область, Жамбылская область, Кызылординская область», — уточнил Ардак Мадиев, добавив, что настоятельно рекомендует казахстанцам выезжать в Южную Корею только в соответствии с требованием данного соглашения – с деловой целью, c туристической, с целью оздоровления или лечения, а также по частным делам (визит к родственникам, друзьям).
Нелегалы, по его словам, мешают тем гражданам Казахстана, «которые едут туда с нормальной целью».
Представитель МИДа отметил, что с каждого казахстанского рейса, приземляющегося в аэропорту Инчхона, снимают от 10 до 15, порой — до 20 казахстанцев, и отправляют обратно. Однако не только граждан РК депортируют в массовом порядке, но и граждан России, Монголии, Украины, жителей Центральной Азии.
В МИДе поясняют: cоглашение не распространяется на лиц, направляющихся в Корею с целью трудоустройства, на учебу, ПМЖ и с миссионерской целью — для этого существуют особые категории виз.
Напомним, внешнеполитическое ведомство обратилось к казахстанцам, выезжающим в Южную Корею, с просьбой сразу приобретать обратный авиабилет. Предупреждение связывают со строгим миграционным законодательством этой страны: cотрудники южнокорейской миграционной службы вправе опросить любого иностранного гражданина при въезде на предмет соответствия заявленной цели визита реальному намерению и в случае расхождения в показаниях отказать во въезде.
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11 Комментариев Включено "Шымкентцы массово уезжают работать в Южную Корею"
потому что тут нет работы одни менеджеры да сетевой маркетинг весь olx засрали лохотроном
Ищут работу в Южной Корее? Не может быть! Согласно статистическим данным, уровень безработицы в РК неуклонно снижается. Да и безработных у нас так себе, мизер. Просто, люди не в курсе. Статданные по этой теме нужно чаще публиковать. А то сосед вот у меня в Россию собирается на заработки. И всего то года полтора работы не может найти. Похоже, статистикой не интересуется.
Это еще почему мой комментарий про махалю не пропустили?
Друг уехал….. на бетонных работах работал, говорит тяжело 2900 долларов поучил за месяц…. перешел на завод запчастей на авто 1600 долларов, работа намного легче но…. неделю в день неделю в ночь
Казахстанцы выезжают в Корею и в США не от хорошей жизни они лишь хотят заработать и погасить кредиты разве их можно венить. Лучше платить надо народу без работным и уменьшить налоги
После девала не знаю что делать. Поеду работать — надо семью кормить. А вообще позор — такие бабки тратятся на день столицы, а народ ищет достойную работу в развитых странах.
Здравствуйте. Я летел в Корею как турист но меня не пустили. поймали на контрольном посту. Держали 3 дня и вернули. Хочу опять в Корею но незнаю меня депортировали или нет. Я же таможенью не прохадил. КАК УЗНАТЬ?
У вас в паспорте печать стоит? Они ставили вам печати? Если нет, то наврятли вас депортнули, но в любом случае вам надо время переждать…
Надо народу брать власть в свои руки, они там засиделись
Лучше будет если сделать как раньше легально. В начале 2000-х, люди не имеющие высшего образования, диплома официально заключали контракт с фирмой, работали и всем было хорошо, со слов друзей и знакомых некоторые из наших сограждан подзаработав немного начали везти себя как у себя дома, пьянства, драки с местными там в Корее и всё для нас теперь путь закрыт, рабочую визу не дают, предлагаю восстановить всё как раньше, простой народ немного улучшит свою жизнь.
Кто сможет помочь с работой в Корее ? 87786422557