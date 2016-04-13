Шымкентцы массово уезжают работать в Южную Корею

Миграционная служба Южной Кореи намерена депортировать 1600 казахстанцев, которые приехали и нелегально трудоустроились в стране. При этом наибольшее количество нелегалов составляют жители южных регионов Казахстана, сообщил на брифинге директор департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев, передает корреспондент Today.kz.

«На сегодня в Южной Корее зарегистрировано свыше семи тысяч казахстанских граждан, из них порядка 1600 граждан состоят на учете как нелегальные мигранты и подлежат в ближайшее время депортации», — сообщил Мадиев.

Рост числа нелегалов глава консульской службы внешнеполитического ведомства РК связывает с тем, что казахстанцы пользуются соглашением между правительствами двух стран о безвизовом пребывании граждан на территории страны на срок до 30 дней, подписанным в 2014 году. После вступления соглашения в силу наблюдается очень высокий рост нелегалов из республики.

«Это типичная ситуация для граждан Казахстана, проживающих в южных регионах республики. Это Шымкент, Южно-Казахстанская область, Жамбылская область, Кызылординская область», — уточнил Ардак Мадиев, добавив, что настоятельно рекомендует казахстанцам выезжать в Южную Корею только в соответствии с требованием данного соглашения – с деловой целью, c туристической, с целью оздоровления или лечения, а также по частным делам (визит к родственникам, друзьям).

Нелегалы, по его словам, мешают тем гражданам Казахстана, «которые едут туда с нормальной целью».

Представитель МИДа отметил, что с каждого казахстанского рейса, приземляющегося в аэропорту Инчхона, снимают от 10 до 15, порой — до 20 казахстанцев, и отправляют обратно. Однако не только граждан РК депортируют в массовом порядке, но и граждан России, Монголии, Украины, жителей Центральной Азии.

В МИДе поясняют: cоглашение не распространяется на лиц, направляющихся в Корею с целью трудоустройства, на учебу, ПМЖ и с миссионерской целью — для этого существуют особые категории виз.

Напомним, внешнеполитическое ведомство обратилось к казахстанцам, выезжающим в Южную Корею, с просьбой сразу приобретать обратный авиабилет. Предупреждение связывают со строгим миграционным законодательством этой страны: cотрудники южнокорейской миграционной службы вправе опросить любого иностранного гражданина при въезде на предмет соответствия заявленной цели визита реальному намерению и в случае расхождения в показаниях отказать во въезде.