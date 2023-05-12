Выживаем: Казахстанцы вынуждены работать в нескольких местах одновременно

Казахстанцы работают в двух а то и трех местах одновременно, передает OTYRAR.

По данным аналитиков, так работают больше 5% трудоустроенного населения. Но реальные цифры могут быть еще больше, ведь некоторые трудятся не официально.

Специалисты говорят, делают это казахстанцы вынужденно. Ведь на одну зарплату сейчас не проживешь.

Александр Гринцов работает в нескольких компаниях. В основное время житель Шымкента трудится айти-специалистом, где занимается разработкой сайтов и подрабатывает контент-менеджером. На вторую работу мужчина устроился недавно, мера эта вынужденная. Жить стало дорого, и одной зарплаты не хватает, говорит Александр.

«Денег в последнее время прям очень не хватает, даже один раз на базар съездить половина зарплаты уходит. Сейчас многие мои знакомые так делают, очень у многих не хватает денег, ищут средства, находят подработки, кто то после первой работы идет на вторую работу, на пол ставки, кто-то пытается совмещать», — говорит Александр Гринцов житель Шымкента.

И таких казахстанцев — тысячи. По данным аналитиков, как минимум 5,5% занятых казахстанцев работают на двух работах. Большинство из них параллельно ведут личное подсобное хозяйство. Рынок труда в Казахстане изменился. Представители одного из популярных сайтов по поиску работы говорят, за последние два года число желающих найти подработку увеличилось вдвое, на 106% больше стало и вакансий с возможностью частичной занятости.

«Чаще всего работа которую предлагают работодатели это позиции курьера, преподавателя, оператора колл-центра и продавца, но также есть и ряд нестандартных предложений, видеоблогер-стример, сторис-мейкер, комьюнити менеджер, кофе леди и другие. В среднем за частичную занятость работодатели готовы платить около 160 тысяч тенге. Самые высокие заработные платы на подработки работодатели предлагают айти-специалистам, их доход может начинаться от 300 и заканчиваться до 900 тысяч «, — говорит Рахима Махмудова PR-менеджер сервиса hh.kz.

Некоторые ищут подработку, чтобы повысить свой уровень жизни, другие от безысходности. Последних в Казахстане большинство, говорят экономисты. И это явный признак ухудшения уровня жизни казахстанцев. Инфляция в стране опережает реальный рост доходов трудящихся. Если раньше людям хватало одной заработной платы, и они могли полностью посвятить себя одному делу, то теперь приходится искать подработки. От этого страдает качество не только работы, но и жизни.

«Человек он перерабатывает, то есть положенные 8 часов работы, а человек работает 10-12 часов, на нескольких работах, соответственно человек выгорает, может на здоровье сказаться, но тем не менее это реальность при капитализме, это не только у нас, но и в развитых странах», — говорит Арман Байганов экономист.

Именно поэтому врачи рекомендуют не только работать но и отдыхать. В противном случае, в погоне за дополнительным заработком, эти деньги придется потратить не на еду, одежду и развлечения, а походы по врачам и дорогие лекарства.