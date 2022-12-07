Какие специалисты были востребованы в 2022 году

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Редактор Жулдыз Шукенова
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работа

Аналитики HeadHunter подвели итоги уходящего года и составили рейтинг самых востребованных специальностей.

Уже который год менеджера по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности. С начала года было размещено около 100 тысяч вакансий в области продаж, что составляет более 38% от общего массива вакансий.

На втором месте по числу вакансий расположились сотрудники сферы бухгалтерии и финансов, что в корне противоречит бытовавшему ранее мнению о том, что бухгалтеров заменят офисные программы и они останутся без работы.

С развитием в Казахстане сферы услуг и служб заботы о клиентах стали необходимыми операторы колл-центров, офис-менеджеры, администраторы и секретари. Административный персонал занимает третье место с одной десятой долей вакансий.

Даже при отсутствии ограничений в передвижениях, курьеры и водители не теряют свою актуальность. Логистические услуги пользуются сейчас большим спросом и занимают 4 место, хотя годом ранее были только на 6 месте.

Самая, на наш взгляд, бурно развивающиеся и перспективная сфера – информационные технологии – на 5 месте. У нее есть все предпосылки, чтобы подняться в топе следующем году.

Дефицит вакансий наблюдается в сфере страхования и добыче сырья.

В целом, список самых востребованных вакансий в Шымкенте выглядит таким образом:

Продажи
Бухгалтерия, учет и финансы
Административный персонал
Транспорт, логистика
Строительство, недвижимость
Рабочий персонал
Производство, сельское хозяйство
Информационные технологии
Банки, инвестиции, лизинг
Маркетинг, реклама, PR
Медицина, фармацевтика
Туризм, гостиницы, рестораны
Высший менеджмент
Наука, образование
Управление персоналом, тренинги
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Безопасность
Инсталляция и сервис
Юристы
Искусство, развлечения, масс-медиа
Автомобильный бизнес
Закупки
Добыча сырья
Консультирование
Домашний персонал
Страхование
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