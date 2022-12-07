Какие специалисты были востребованы в 2022 году

Аналитики HeadHunter подвели итоги уходящего года и составили рейтинг самых востребованных специальностей.
Уже который год менеджера по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности. С начала года было размещено около 100 тысяч вакансий в области продаж, что составляет более 38% от общего массива вакансий.
На втором месте по числу вакансий расположились сотрудники сферы бухгалтерии и финансов, что в корне противоречит бытовавшему ранее мнению о том, что бухгалтеров заменят офисные программы и они останутся без работы.
С развитием в Казахстане сферы услуг и служб заботы о клиентах стали необходимыми операторы колл-центров, офис-менеджеры, администраторы и секретари. Административный персонал занимает третье место с одной десятой долей вакансий.
Даже при отсутствии ограничений в передвижениях, курьеры и водители не теряют свою актуальность. Логистические услуги пользуются сейчас большим спросом и занимают 4 место, хотя годом ранее были только на 6 месте.
Самая, на наш взгляд, бурно развивающиеся и перспективная сфера – информационные технологии – на 5 месте. У нее есть все предпосылки, чтобы подняться в топе следующем году.
Дефицит вакансий наблюдается в сфере страхования и добыче сырья.
В целом, список самых востребованных вакансий в Шымкенте выглядит таким образом:
|Продажи
|Бухгалтерия, учет и финансы
|Административный персонал
|Транспорт, логистика
|Строительство, недвижимость
|Рабочий персонал
|Производство, сельское хозяйство
|Информационные технологии
|Банки, инвестиции, лизинг
|Маркетинг, реклама, PR
|Медицина, фармацевтика
|Туризм, гостиницы, рестораны
|Высший менеджмент
|Наука, образование
|Управление персоналом, тренинги
|Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|Безопасность
|Инсталляция и сервис
|Юристы
|Искусство, развлечения, масс-медиа
|Автомобильный бизнес
|Закупки
|Добыча сырья
|Консультирование
|Домашний персонал
|Страхование