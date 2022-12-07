Какие специалисты были востребованы в 2022 году

Аналитики HeadHunter подвели итоги уходящего года и составили рейтинг самых востребованных специальностей.

Уже который год менеджера по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности. С начала года было размещено около 100 тысяч вакансий в области продаж, что составляет более 38% от общего массива вакансий.

На втором месте по числу вакансий расположились сотрудники сферы бухгалтерии и финансов, что в корне противоречит бытовавшему ранее мнению о том, что бухгалтеров заменят офисные программы и они останутся без работы.

С развитием в Казахстане сферы услуг и служб заботы о клиентах стали необходимыми операторы колл-центров, офис-менеджеры, администраторы и секретари. Административный персонал занимает третье место с одной десятой долей вакансий.

Даже при отсутствии ограничений в передвижениях, курьеры и водители не теряют свою актуальность. Логистические услуги пользуются сейчас большим спросом и занимают 4 место, хотя годом ранее были только на 6 месте.

Самая, на наш взгляд, бурно развивающиеся и перспективная сфера – информационные технологии – на 5 месте. У нее есть все предпосылки, чтобы подняться в топе следующем году.

Дефицит вакансий наблюдается в сфере страхования и добыче сырья.

В целом, список самых востребованных вакансий в Шымкенте выглядит таким образом: