Нуркен Айнабеков получил 55% ожога поверхности тела

Состояние предпринимателя Нуркена Айнабекова, совершившего акт самоподжога перед зданием прокуратуры 22 декабря врачи оценивают как стабильное. У пациента 55 % ожогов тела, он находится в сознании, передает корреспондент Отырар TV.

Сегодня Айнабекова перевели из реанимационного отделения в ожоговое. Прокуратура так же распространила официальное сообщение по факту самоподжога Айнабекова. В нем в частности говорится: «По предварительным данным, Н. Айнабеков таким способом выразил протест на действия отдела полиции по возбужденному в отношении его уголовному делу. Установлено, что в отношении его возбуждено уголовное дело по четырем статьям (мошенничество, подделка документов, клевета и другие). 12 декабря 2016 года прошел первый судебный процесс, однако, в связи с неявкой в суд защитника подсудимого Айнабекова, судебное заседание отложено на 22 декабря в 15:00…»