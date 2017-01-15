Арестован водитель, совершивший смертельный наезд на пешеходов в Шымкенте

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Otyrar.KZ
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В ЮКО 23-летний водитель, совершивший наезд на пешеходов со смертельным исходом, арестован, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Напомним, вечером 14 января в редакцию Otyrar.KZ очевидец отправил видеоматериал и прокомментировал смертельный наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу вместе со своей матерью. В результате наезда один из детей погиб, второй получил травмы.

Полицейскими установлено, что 14 января 2017 года около 19:00, в Шымкенте на пересечении ул. Жибек жолы и Тауке хана, житель Сайрамского района, 1993 г.р., управляя автомашиной «Ваз-21099», совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые вместе с матерью переходили дорогу.

В результате чего один из детей, мальчик, 2012 г.р. скончался на месте происшествия, а второго, 2007 г.р. с полученными травмами госпитализировали в областную детскую больницу. 29-летняя женщина и еще один ее ребенок, 2015 г.р. в ДТП не пострадали.
Выехавшими на место происшествия стражами порядка проведены необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшедшего.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время 23-летний водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

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6 Комментариев Включено "Арестован водитель, совершивший смертельный наезд на пешеходов в Шымкенте"

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2000
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Вячеслав Каюмов
Гость
Вячеслав Каюмов
Гадёныш.. Это с какой скоростью надо было ехать, чтобы такое натворить? Молодые люди, кто только что сел за руль. Будьте взаимо вежливы ко всем участникам дорожного движения и пешеходам.. У нас у всех есть родители, родные, друзья, которые каждый день ездят и ходят по дороге… Не надо гонять, лихачить, это всё понты. На газ давить, ума много не надо. Я тридцать лет уже за рулём и тьфу тьфу не одной аварии… Очень много видел ДТП… Не дай Бог это видеть ни кому… Когда вы садитесь за руль, помните, что вы одной ногой уже стоите в тюрьме. Так нас учили старые… Показать весь текст »
Голос ЗА
9
-1
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5 часов 18 минут назад
чел
Гость
чел

Не суди и несудим будешь. Не зная что произошло зачем писать. Ехал он со скоростью 60 км-час. Здесь проблема с долгостроем светофор убрали разметки нет. Проблема страны не в том что не может накормить бедных а в том что богатые не могут нажраться.

Голос ЗА
2
-1
Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 26 минут назад
Андрей
Гость
Андрей

Где это интересно Жибек Жолы пересекается с Тауке Хана?????

Голос ЗА
4
0
Голос ПРОТИВ Ответить
5 часов 3 минут назад
Подписчик
Артур Риц

Это где-то в Тассае.

Голос ЗА
0
0
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3 часов 2 минут назад
прохожий
Гость
прохожий
Я как очевидец скажу Вам так дорогие соотечественники! Во первых редакторы этого сайта не зная подробности происшествия сообщили якобы наезд на мать с тремя детьми. Женщина вышла с автобуса возле аптеки напротив Университета Шымкент по трассе Шымкент-Аксукент, а не по улице Жибек-Жолы на пересечений улицы Тауке Хана, это вторая ихняя ошибка! Она с ребенком в руках побежала в перед оставив своих старших детей без внимания в позади себя! по заключениям экспертизы водитель был в трезвом состояний и в момент дтп он оказывал первую медицинскую помощь и вызвал скорую помощь и ДПС. Дорогие журналисты, просим Вас сообщать нам новости без своих… Показать весь текст »
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2 часов 16 минут назад
Otyrar.KZ
Автор
Otyrar.KZ

Уважаемый прохожий!
Ернар Балабеков в деталях выяснил все подробности происшествия и изложил их в материале от 14 января http://otyrar.kz/2017/01/naezd-na-peshexodov-so-smertelnyx-isxodom-sovershil-voditel-v-shymkente/ , сразу после ДТП, сопроводив его документальным видео.
То, что Вы сейчас читаете, включая адрес, и комментируете — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ департамента внутренних дел ЮКО и это указано в посте.

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2 часов 31 секунд назад
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