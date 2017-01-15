Арестован водитель, совершивший смертельный наезд на пешеходов в Шымкенте

В ЮКО 23-летний водитель, совершивший наезд на пешеходов со смертельным исходом, арестован, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Напомним, вечером 14 января в редакцию Otyrar.KZ очевидец отправил видеоматериал и прокомментировал смертельный наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу вместе со своей матерью. В результате наезда один из детей погиб, второй получил травмы.

Полицейскими установлено, что 14 января 2017 года около 19:00, в Шымкенте на пересечении ул. Жибек жолы и Тауке хана, житель Сайрамского района, 1993 г.р., управляя автомашиной «Ваз-21099», совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые вместе с матерью переходили дорогу.

В результате чего один из детей, мальчик, 2012 г.р. скончался на месте происшествия, а второго, 2007 г.р. с полученными травмами госпитализировали в областную детскую больницу. 29-летняя женщина и еще один ее ребенок, 2015 г.р. в ДТП не пострадали.

Выехавшими на место происшествия стражами порядка проведены необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшедшего.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время 23-летний водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.