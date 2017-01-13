В акимате Шымкента озвучили заключение по трещинам в многоэтажном доме на Нурсате

Работниками акимата Шымкента совместно с инженерами технического надзора ТОО «Тұран құрылыс», с выездом на место, проверена жалоба жителей в жилом доме №35 административно-делового центра Шымкента.

В ходе визуального обследования вышеназванных квартир обнаружены микротрещины отделочных слоев на перегородочных стенах.

Заказчиком ГУ «Отдел строительства г. Шымкента» было дано задание подрядной организации ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство» на проведение технического обследования квартир аккредитованной организацией (имеющей право на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически сложных и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности).

По результатам обследования получено техническое заключение №1-02 от 11.01.2017 года, выданное товариществом с ограниченной ответственностью «Оңтүстік Аймақ сараптама».

Согласно заключению: стены, перекрытия, перегородки не изменены, вентиляционные шахты не повреждены. Все несущие и ограждающие конструкции относятся к работоспособным и находятся в удовлетворительном состоянии, мероприятия по повышению сейсмостойкости не требуются.

Трещины и повреждения отделочных слоев полностью устранены подрядной организацией ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство».

Кроме того, с жильцами квартир проведена беседа, в ходе которой разъяснено, что обнаруженные дефекты не несут опасности их здоровью и жизни. Имеются заключения технического обследования и расписки жильцов на 23 листах.

Напомним, радость новоселов, получивших новые квартиры в административно-деловом центре Шымкента всего год назад была не долгой. Стены некоторых квартир многоэтажного дома в буквальном смысле потрескались, а с верхних этажей, по словам местных жителей, постоянно течет вода. Проблемы в девятиэтажке в доме №35 в микрорайоне «Нурсат» начались с первых дней заселения.

Новоселы, среди которых в основном инвалиды, сироты и матери-одиночки требовали создания специальной комиссии, которая должна дать заключение по качеству домостроения и, если понадобится, привлечения ответственных лиц к ответственности за ненадлежащее строительство.