В акимате Шымкента озвучили заключение по трещинам в многоэтажном доме на Нурсате

От
Татьяна Корякина
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Работниками акимата Шымкента совместно с инженерами технического надзора ТОО «Тұран құрылыс», с выездом на место, проверена жалоба жителей в жилом доме №35 административно-делового центра Шымкента.

В ходе визуального обследования вышеназванных квартир обнаружены микротрещины отделочных слоев на перегородочных стенах.

Заказчиком ГУ «Отдел строительства г. Шымкента» было дано задание подрядной организации ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство» на проведение технического обследования квартир аккредитованной организацией (имеющей право на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически сложных и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности).

По результатам обследования получено техническое заключение №1-02 от 11.01.2017 года, выданное товариществом с ограниченной ответственностью «Оңтүстік Аймақ сараптама».

Согласно заключению: стены, перекрытия, перегородки не изменены, вентиляционные шахты не повреждены. Все несущие и ограждающие конструкции относятся к работоспособным и находятся в удовлетворительном состоянии, мероприятия по повышению сейсмостойкости не требуются.

Трещины и повреждения отделочных слоев полностью устранены подрядной организацией ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство».

Кроме того, с жильцами квартир проведена беседа, в ходе которой разъяснено, что обнаруженные дефекты не несут опасности их здоровью и жизни. Имеются заключения технического обследования и расписки жильцов на 23 листах.

Напомним, радость новоселов, получивших новые квартиры в административно-деловом центре Шымкента всего год назад была не долгой. Стены некоторых квартир многоэтажного дома в буквальном смысле потрескались, а с верхних этажей, по словам местных жителей, постоянно течет вода. Проблемы в девятиэтажке в доме №35 в микрорайоне «Нурсат» начались с первых дней заселения.

Новоселы, среди которых в основном инвалиды, сироты и матери-одиночки требовали создания специальной комиссии, которая должна дать заключение по качеству домостроения и, если понадобится, привлечения ответственных лиц к ответственности за ненадлежащее строительство.

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8 Комментариев Включено "В акимате Шымкента озвучили заключение по трещинам в многоэтажном доме на Нурсате"

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Светлана Тягунова
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Светлана Тягунова

У нас всегда — ложка дёгтя в бочке мёда…. всё радоть испортили.

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22 часов 24 минут назад
Алексей Полухин
Гость
Алексей Полухин

Когда трескается кирпич в данном случае пеноблок это микротрешина теперь называется?

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22 часов 8 минут назад
Alexandr Golubev
Гость
Alexandr Golubev

мкр Нурсат купить кв — это выкинуть деньги на ветер

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5
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21 часов 53 минут назад
Коля
Гость
Коля

Да у тебя и денег не хватит.

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19 часов 34 минут назад
Марина
Гость
Марина

Это-микротрещины???????????????????

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19 часов 55 минут назад
берик
Гость
берик

строили дом дорожники?! вот результат шапочных тендеров. они что-то скрывают, раз трещина, значит, что-то садится или икривляется. возможно, осадка фундамента и перекрытия расходятся.

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2
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19 часов 44 минут назад
Елена Пономарева
Гость
Елена Пономарева

Поселить бы этих экспертов в этот дом и посмореть как запели, когда бы им на головы посыпалась штукатурка и полилась вода 😬😬😬😬

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4
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16 часов 33 минут назад
созакский
Гость
созакский

В общем как обычно. Никто ни за что не отвечает.

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39 минут 45 секунд назад
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