В акимате Шымкента озвучили заключение по трещинам в многоэтажном доме на Нурсате

Работниками акимата Шымкента совместно с инженерами технического надзора ТОО «Тұран құрылыс», с выездом на место, проверена жалоба жителей в жилом доме №35 административно-делового центра Шымкента.
В ходе визуального обследования вышеназванных квартир обнаружены микротрещины отделочных слоев на перегородочных стенах.
Заказчиком ГУ «Отдел строительства г. Шымкента» было дано задание подрядной организации ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство» на проведение технического обследования квартир аккредитованной организацией (имеющей право на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически сложных и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности).
По результатам обследования получено техническое заключение №1-02 от 11.01.2017 года, выданное товариществом с ограниченной ответственностью «Оңтүстік Аймақ сараптама».
Согласно заключению: стены, перекрытия, перегородки не изменены, вентиляционные шахты не повреждены. Все несущие и ограждающие конструкции относятся к работоспособным и находятся в удовлетворительном состоянии, мероприятия по повышению сейсмостойкости не требуются.
Трещины и повреждения отделочных слоев полностью устранены подрядной организацией ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство».
Кроме того, с жильцами квартир проведена беседа, в ходе которой разъяснено, что обнаруженные дефекты не несут опасности их здоровью и жизни. Имеются заключения технического обследования и расписки жильцов на 23 листах.
Напомним, радость новоселов, получивших новые квартиры в административно-деловом центре Шымкента всего год назад была не долгой. Стены некоторых квартир многоэтажного дома в буквальном смысле потрескались, а с верхних этажей, по словам местных жителей, постоянно течет вода. Проблемы в девятиэтажке в доме №35 в микрорайоне «Нурсат» начались с первых дней заселения.
Новоселы, среди которых в основном инвалиды, сироты и матери-одиночки требовали создания специальной комиссии, которая должна дать заключение по качеству домостроения и, если понадобится, привлечения ответственных лиц к ответственности за ненадлежащее строительство.
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8 Комментариев Включено "В акимате Шымкента озвучили заключение по трещинам в многоэтажном доме на Нурсате"
У нас всегда — ложка дёгтя в бочке мёда…. всё радоть испортили.
Когда трескается кирпич в данном случае пеноблок это микротрешина теперь называется?
мкр Нурсат купить кв — это выкинуть деньги на ветер
Да у тебя и денег не хватит.
Это-микротрещины???????????????????
строили дом дорожники?! вот результат шапочных тендеров. они что-то скрывают, раз трещина, значит, что-то садится или икривляется. возможно, осадка фундамента и перекрытия расходятся.
Поселить бы этих экспертов в этот дом и посмореть как запели, когда бы им на головы посыпалась штукатурка и полилась вода 😬😬😬😬
В общем как обычно. Никто ни за что не отвечает.