С начала года на территории города Шымкент зарегистрировано 6 случаев с падением детей из окон. В трех случаях дети погибли, в трех – травмированы.

14 сентября 2021 года в службу ЧС в 20-40 поступила информация о падении ребенка из окна 8-го этажа многоэтажного дома. Несчастный случай произошел в микрорайоне Нурсат Каратауского района. По предварительным данным девочка 2019 года рождения, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упала из окна 8-го этажа. Ребенок умер на месте происшествия, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Департамент по ЧС г.Шымент призывает родителей не оставлять детей без присмотра, особенно возле открытых окон даже на короткий срок. Также по возможности установите блокираторы на окна, чтоб ребенок не смог его самостоятельно открыть, пока вас нет дома или вы отвлеклись на другие дела.

Хотелось бы обратить внимание и на москитные сетки. Многие родители считают, что они являются не только защитой от насекомых, но и барьером от выпадения детей из окон. Но ведь это неверное суждение, а наоборот, большую опасность москитные сетки представляют тогда, когда ребенок опирается на них. Возрастает шанс несчастных случаев.

Напоминаем: в случае беды незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».