Жители Тассая вышли на “дорогу смерти” и добились встречи с руководством района

Жители шымкентского массива Тассай вышли на “дорогу смерти” и добились встречи с руководством Каратауского района. 10 дней назад на трассе, пролегающей через Тассай, погиб ребенок, еще один серьезно пострадал.

Горожане винят в трагедии не только водителя иномарки, сбившей мальчиков на проезжей части, но и ответственных за безопасность чиновников.

Жители Тассая считают, что живут как отбросы общества и никому нет до них дела. Но, сегодня чиновники все же приехали. Представители Каратауского акимата и отдела полиции попытались успокоить жителей Тассая. Сабит Куатов, начальник Каратауского РОВД заверил жителей о том, что полицейские будут дежурить на этом участке дороги постоянно. Специально для этих целей выделен дорожно-патрульный экипаж.

Пешеходный переход и механические ограничители скорости будут уставлены на тассайской дороге в течение суток, отметил представитель районного акимата: “Принято решение открыть здесь перекресток, поставить знаки “Ограничение скорости”, два “лежачих полицейских” и шумовые препятствия”.

До сентября в Тассае появится полноценная пешеходная дорожка со светофором.

Напомним, 15 января, в субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.

Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке “Аптека” из автобуса 44-го маршрута. У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. В настоящее время 23-летний водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.