Уголь в Шымкенте появляется только после публикаций в СМИ. Как минимум два раза в месяц на протяжении всего холодного сезона местные и республиканские средства массовой информации поднимают проблему недопоставки угля в регион. И все это время проблема с доставкой угля стоит достаточно остро.

Из-за нехватки вагонов в Шубаркуле есть опасность срыва поставок угля в ЮКО. Руководитель компании «Азамат-Р» говорит, что давно уже сделал предоплату. Это предприятие снабжает углем около 150 котельных области. И, тем не менее, не смотря на договоренности, уголь поставлен только в 20 из них.

Отметим, сейчас уголь не отпускают водителям, поставляющим твердое топливо в частные дома. По утверждению продавцов твердого топлива, о проблеме знают и в акимате ЮКО, и в министерстве. Однако, вопрос так и остается открытым. По словам специалистов, вагоны появляются чудесным образом только когда журналисты готовят материал. И это, похоже, уже стало нормой!

Напомним, 18 января 2017 года продавцы угля в очередной раз забили тревогу. Причина недопоставок в отсутствии вагонов.

«Были времена, когда уголь был с запасом, однако с прошлого года приходится оправдываться перед клиентами, мол, нет вагонов…» , — не скрывая недовольства от сложившейся ситуации, говорит менеджер ТОО «Азамат».

Самостоятельно решить вопросы поставки вагонов предприятию не по силам. Поэтому необходима помощь областного управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и, возможно, главы региона. Если проблема не решится в ближайшие дни, то жители многоэтажек Кентау и частного сектора Южно-Казахстанской области останутся без тепла. А владельцы тепличных хозяйств понесут серьезные убытки (из публикации от 18 января).

Сразу после выхода материала в эфир ТК «Отырар TV» в Шымкенте пришли долгожданные вагоны с углем. Не прошло и месяца, как ситуация повторяется в точности…