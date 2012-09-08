В Ленгере открылся медицинский колледж

Долгожданное открытие медицинского колледжа «Мейыр-бейс» состоялось. Частное учебное заведение расположилось прямо в центре Ленгера. Больше всего открытию колледжа радуются студенты. Ведь теперь они будут получать медицинское образование, не выезжая за пределы города. Студентка колледжа Екатерина Ананьина выбрала профессию фельдшера не случайно. Девушка признается, что стать врачом она мечтала с детства.

Екатерина Ананьина, студентка: «Открытие колледжа «Мейыр-бейс» — это прекрасная возможность получить достойное образование для всех желающих. Я рада, что смогу учиться по своей специальности у себя в городе».

Колледж рассчитан на 250 учебных мест. Здесь созданы все условия для абитуриентов. Студенты получат образование по трем специальностям: «фельдшер», «сестринское» и «акушерское дело». Оборудованные классы и квалифицированные специалисты способствуют отличным знаниям.

Аманкул Жанкал, директор колледжа «Мейыр-бейс»: «Я мечтала об открытии медицинского колледжа всю жизнь. И вот, наконец, моя мечта сбылась. Теперь студенты смогут учиться по выбранной специальности. Мы постарались создать им все условия».

Коллектив колледжа «Мейыр-бейс» пообещал не уступать в знаниях другим учебным заведениям. И хотя учебное заведение считается частным и гранты в нем пока не выдают, уже сейчас один студент из малообеспеченной семьи обучается бесплатно.