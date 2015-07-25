Когда и в какие районы Шымкента проведут природный газ

Когда уже нам проведут газ? Этот вопрос с завидным постоянством нам задают как жители областного центра, так и районов, и городов нашей области. А ведь и правда, когда уже наша Южно-Казахстанская область будет газифицирована на все 100 %, тем более к ее границам уже и магистральный газопровод «Бейнеу – Бозой – Шымкент» (ББШ) подошел…

«БЕЙНЕУ – БОЗОЙ – ШЫМКЕНТ»

Жительница поселка Кызылжар Зарипа устроила большую «помывку» прямо во дворе – на очаге добела раскалила казан: нагар от пропана и жир просто так не смоешь.

«Если бы у нас был природный газ, вся посуда была бы у меня чистенькая, сияла, – вздыхает женщина. – А зимой? Это же мучения! Топишь печь с вечера, потом ночью встаешь угля подбросить, чтобы к утру дом не остыл, утром выгребаешь золу и снова растапливаешь… Не поверишь, дом белю раза четыре в год. Ну приучила меня мама с детства, что к новому году дом должен быть выбелен, к Первомаю тоже. Но иной раз то ли уголь некачественный, то ли еще что, столько копоти на стенах оседает, что вместо двух раз приходится четырежды дом белить. Ты ж журналистка, может, знаешь, когда нам газ проведут? Устала».

Зарипа ловко скинула с очага отбеленный огнем казан и на его место поставила сковороду. Неподалеку в огромном корыте «откисали» кастрюли и чайник…

В Южно-Казахстанской области существует масштабная программа газификации населенных пунктов. И уже есть первые результаты. Причем работа ведется в двух направлениях. Первое – в восемь крупных районов области подведут голубое топливо из ББШ, второе – в Шымкент газ поступит из магистрального газопровода «Газли – Шымкент».

В чем разница между этими газопроводами? Первый – ББШ, это наш казахстанский газ, который поступает в трубы из актюбинского месторождения. Второй – «Газли – Шымкент» – транспортирует так называемый узбекский газ.

Итак, по планам, ББШ снабдит газом север и юг страны. Одними из первых, кто в нашей области испытал на себе прелести получения газа из магистрального газопровода, стали туркестанцы. Правда, поначалу не обошлось без некоторого недопонимания. Люди получать газ и рады были, да вот только выложить энную сумму за подведение газа к дому им совсем не хотелось. Тут пришлось, что называется, «попотеть» как специалистам акимата области и непосредственно города Туркестана, так и сотрудникам газового хозяйства. Была проведена целая серия встреч, после которых желающих подключиться к газу стало в разы больше. Все вопросы удалось разрешить благодаря дипломатическому дару переговорщиков. Так или иначе, в треугольнике «люди-власть-монополист» сумели прийти к консенсусу.

О том, какими темпами идет газификация всех населенных пунктов области, РАБАТу в эксклюзивном интервью рассказал руководитель отдела газоснабжения управления жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО Нуралхан Шарипов.

«Если говорить о первом направлении «Бейнеу – Бозой – Акбулак» (Акбулак –точка в Сайраме на пути газопровода ББШ), то, чтобы обеспечить природным газом 284 населенных пункта восьми районов северо-западной части области, была подготовлена проектно-сметная документация для строительства семи автоматических газорегулирующих станций (АГРС). Чтобы было понятнее, я вам объясню, – говорит Нуралхан Шарипов и на листе рисует две параллельных прямых. – Видите, представим, что это наш газопровод. И вот здесь он подошел к нашей границе. Но чтобы провести газ во все восемь районов (г. Кентау, г. Туркестан, Отырарский, Ордабасинский, Созакский районы, часть Сайрамского района, г. Арысь), необходимо построить АГРС. Потому что газ под высоким давлением поступает на АГРС, там он деодорируется, регулируется давление и от АГРС поступает в населенные пункты».

В 2014 году, по словам Нуралхана Шарипова, было выделено 1,2 млрд. тенге на строительство двух АГРС. «На АГРС № 20, что в Сайрамском районе, и АГРС «Старый Икан» № 16 в городе Туркестане. Уже до конца этого года они должны быть сданы в эксплуатацию. Туркестанская АГРС №15 была построена в 2013 году за счет собственных средств АО «КазТрансГаз Аймак». Кроме того, мы заключили меморандум с компанией, согласно которому будет построена АГРС № 18 «Шалдар». Планируется, что строительство станции будет также завершено в этом году.

Сооружение еще трех АГРС №14 – «Кызыласкер», №19 «Темирлан» и №17 «Кызылжар» – будет завершено в 2016 году. На их строительство после уточнения бюджета было выделено 15 млн. тенге в 2014 году и 3 млрд. тенге в 2015 году.

Все эти средства выделены из областного бюджета. В 2015 году для разработки ПСД на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей от трех АГРС в населенных пунктах Старый Икан (г. Туркестан), Шаян, Боралдай, Акбастау, Шалдар, Бекбау, Екпенди Байдибекского района и населенных пунктах Ширкин, Курлык, Комешбулак, Асыларык Сайрамского района из областного бюджета выделено 141,5 миллиона тенге», – рассказывает начальник отдела.

На 2016 год запланирована разработка ПСД на газоснабжение районных центров Кентау, Шаулдер Отырарского района, Темирлан Ордабасинского района и Арыси.

«Иными словами, сначала мы будем газифицировать районные центры, а уже от них будем вести газ во все прилегающие к центрам населенные пункты. Так что в 2017-2018 годах у нас природным газом будут обеспечены райцентры, а к 2017-2022 годам – остальные населенные пункты», – пояснил Нуралхан Шарипов.

«ГАЗЛИ – ШЫМКЕНТ»

По второму направлению программы газификации области планируется газифицировать населенные пункты 9 районов ЮКО. «Они будут обеспечены природным газом до 2021 года», – добавляет Нуралхан Шарипов.

По словам руководителя отдела, в 2015 году для газификации 41 населенного пункта выделено 8,5 млрд. тенге: «Из них 402 млн. тенге из республиканского бюджета, 8,1 млрд. – из областного. Таким образом в 2015 году будут полностью газифицированы 20 населенных пунктов. Строительство сетей 21 населенного пункта – это переходящие объекты на 2016 год».

По информации управления ЖКХ, ПТ и АД ЮКО, 106,3 млн. тенге выделено из бюджета области на разработку ПСД для газификации 16 населенных пунктов. «Что касается проекта газификации населенных пунктов Сарыагашского, Мактааральского и Казыгуртского районов, работы ведутся за счет местных бюджетов. Таким образом, из магистрального газопровода «Газли – Шымкент» в 2016 году планируется газифицировать 52 населенных пункта, а с 2017 по 2021 гг., ежегодно газифицируя по 49 населенных пунктов, планируется завершение работ по газификации по данному направлению», – поясняет мой собеседник.

После завершения всех работ по газификации по обоим направлениям природным газом будут обеспечены все 15 районов области, или 929 населенных пункта.

«Правда, чтобы не повторилась ситуация с Туркестаном, мы хотим объяснить жителям, что строим АГРС и проводим газораспределительные сети на бюджетные средства. А уже в дома, согласно Закону Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», газ жители должны проводить за свой счет. Кроме подведения природного газа к дому существует еще и оплата услуг эксплуатирующей компании «КазтрансГаз Аймак», в которую помимо непосредственно газификации входит опрессовка, открытие лицевого счета и подготовка всей разрешительной технической документации», – подчеркнул Нуралхан Шарипов.

И напоследок информация для жителей пока не газифицированных районов Шымкента. В городе из 81 населенного пункта газифицированы 72. Работы по газификации планируется завершить в 2018 году. Кроме этого, во многих газифицированных населенных пунктах с каждым годом на новых участках строятся новые дома, в связи с этим появляется необходимость дополнительной газификации данных микрорайонов.

Газификацию планируют проводить по следующему графику:

2015 год – микрорайоны «Кайтпас-2», «Казыгурт», «Самал-2», «Самал-3», «Гидролизный», «Еламан», «Курсай», «Мирас», «Таскен».

2016 год – микрорайоны «Бозарык»-1, -2, -3, «Кайнар-Булак», «Ынтымак-2», «Жанатурлан», «Улагат» (разрабатывается ПСД), «Асар-2», «Кызылжар-2» (Сайрам), «Енбекши», «20-летие Независимости», «Достык-3» (Сайрам), «Бадам-1», «Карабастау», «Каратобе», «Бадам-2», «Базаркакпа», «Жалын», «Бадам-3» (Сайрам), «Онтустик» (ул. Техохраны).

2017 год – микрорайоны «Тассай» (Сайрам), «Азат», «Кызылсай», «Исфиджаб», «Кокбулак», «Алтынтобе», «Сайрам», «Турдыабад», «Абдулабад», «Кызылсу», «Елтай», «Тогус», «Акжар».

«У нас в Шымкенте есть населенные пункты, которые газифицированы, но не в полном объеме. То есть в свое время газ проводился в тот или иной район, но он был полностью не заселен. Сейчас же мы наметили работы по газификации в первую очередь именно таких районов», – добавил Нуралхан Шарипов.

Саида ТУРСУМЕТОВА