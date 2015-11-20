Сирия… Какая была страна!..

Сегодня, столько говоря о Сирии, не все из нас представляют эту страну, ее прошлое, настоящее и будущее. То, почему из-за нее ломается столько копий мировой политики, и почему сегодня она стала чуть ли не самой важной страной, от судьбы которой зависит будущее всего мира…

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Сирия – официальное название «Сирийская Арабская Республика» – государство на Ближнем Востоке, граничащее с Турцией на севере, с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге и с Ираком на востоке. Берег Средиземного моря – 130 км с севера на юг вдоль от турецкой до ливанской границы.

Горная цепь разделяет страну на две части. Примерно одна треть, вдоль морского берега – это влажная плодородная равнина, на которой и развивается практически все сельское хозяйство страны. Остальные две трети – засушливые пустыни и полупустыни, каменистые и песчаные, изрезанные невысокими горными хребтами. На востоке, на границе с Ираком, Сирию пересекают реки Тигр и Евфрат, на которых построены дамбы и вдоль которых тоже развито орошаемое сельское хозяйство.

Сирия – одна из самых древних стран мира. Найдены более 17000 глиняных табличек на древнейшем из известных семитских языков – эблаитском языке – посвященных ремеслам, сельскому хозяйству и искусству и написанных в ХХIII веке до нашей эры. Вы только подумайте: двадцать три века до плюс еще двадцать веков после!

Сирия по праву может называться настоящей колыбелью двух мировых религий. Именно по дороге в Дамаск апостол Павел принял новую веру, именно здесь ученики Христа стали называться христианами, именно Дамаск стал столицей Арабского халифата.

Хотя для сельского хозяйства пригодна только треть территории Сирии, оно дает 30 % национального дохода и 17 % поступлений от экспорта, в нем занята примерно половина населения. Основная часть национального дохода создается в промышленности (нефть и нефтехимия, газ, фосфаты, химия (пластмассы и удобрения), электроэнергетика, «пищевка», текстиль). В общем и целом страна довольно богатая и развитая.

БОЛЬШАЯ «КОММУНАЛКА»

С национальной и религиозной точек зрения Сирия напоминает Казахстан. Примерно 80 % населения страны считаются сирийскими арабами. Но по происхождению – это этакая смесь десятков, если не сотен, самых разных исторических народов. Примерно 12 % населения – курды, третья по численности этническая группа – сирийские туркмены. Есть крупные общины армян, черкесов и ассирийцев, есть даже часть племени Сиргели старшего жуза казахов.

10% населения – христиане (православные и католики), 3 % – друзы, есть изиды. Остальные 85 % населения – это мусульмане, из которых 82 % суннитов, а вот остальные… Довольно много шиитов, которых все больше из-за потока беженцев из Ирака. Есть исмаилиты – очень своеобразные мусульмане. И наконец совершенно особая история – это, конечно, алавиты.

Сами алавиты о своей религии рассказывают крайне неохотно, а о некоторых вещах вообще никогда не говорят. Эти вроде как бы мусульмане верят в бога – Али, в его пророка – Мухаммеда и его врата – Салмана аль Фариси. Их главная священная книга – не Коран, а «Китаб аль-Маджму». Рамадан у них есть, но длится он не месяц, а две недели, намазов – только два раза в день вместо пяти, нет ритуальных омовений и нет запрета алкоголя. Строго говоря, не было у них и мечетей. Вроде бы они признают переселение душ. Кроме того, они очень почитают Ису, христианских апостолов и ряд святых, празднуют Рождество и Пасху, на богослужениях читают Евангелие и причащаются вином, используют христианские имена. Алавиты вообще крайне веротерпимы и никого не считают своими врагами. Будучи допущенными к власти в Турции и Сирии, они всегда поддерживали нерелигиозность общества и гражданское равноправие, независимо от конфессии.

Неудивительно, что очень многие мусульмане просто ненавидят алавитов, воспринимая их религию как извращение истинной веры. В свою очередь, алавиты держались подальше от мусульман и охотно сближались с христианами, на женщинах которых часто женились.

ПРОЦВЕТАЮЩИЙ ПОРЯДОК

С тех пор как Сирия стала независимой, там были всякие режимы, восстания и правители, некоторое время страна даже объединялась в одно общее с Египтом государство. Но если сказать одним словом, то она, безусловно, процветала. И стала похожей на советскую Грузию: все «нормальные люди» хотели быть артистами, музыкантами, писателями, учеными, в крайнем случае землевладельцами, но никто не хотел «черной» работы типа сапожника или грузчика, или военного. Поэтому сапожниками и грузчиками становились курды и бедные арабы из пустыни, а военную и полицейскую лямку на 80% пришлось тянуть дисциплинированным и нерелигиозным алавитам.

В конце концов утонченным ученым людям пришлось за это немного поплатиться, потому что очередной переворот в 1970 году совершил именно алавит Хафез аль-Асад. С помощью своих людей в погонах он стал президентом. Если страна и раньше жила хорошо, то теперь она стала самой процветающей на Ближнем Востоке.

Было введено обязательное образование детей, защищены права женщин, проведено много других прогрессивных законов. Государство при Асаде стало похожим на ленинский «нэп»: оно прибрало к рукам крупную промышленность, полностью контролирует финансы, энергетику, железнодорожный и авиационный транспорт, но все остальное осталось частным. Налаженная и растущая экономика, редкая безопасность, жесткое соблюдение закона и порядка, строгое разделение религии и государства заставляют нынешних сирийцев вспоминать о тех временах, когда никого не волновало, кто ты по национальности и по вере. Асад не был жестоким диктатором вроде Саддама Хуссейна, жизнь при нем была устроена примерно как в Южной Корее 50-80-х годов: занимайся чем хочешь, только в политику не лезь!

Началась тесная дружба с Советским Союзом: с его помощью строилось много промышленных предприятий, а сирийских студентов, получивших образование в СССР, было столько, что русский язык до сих пор изучается в школах как иностранный, второй после английского. Сирия стала главным союзником Советского Союза на Ближнем Востоке.

Но много людей были недовольны президентом-алавитом, потому что по конституции президентом Сирии может быть только мусульманин. И тут папаша Асад совершил сильнейший ход, на века изменив историю своего алавитского народа. С его подачи в 1973 году шиитские богословы официально признали алавитов разновидностью мусульман-шиитов. С тех пор алавиты перестали быть одиночками и политически ориентируются на шиитов, прежде всего на Иран. Они потихоньку становятся мусульманами: идет постепенное сближение алавитов с шиитами, строятся мечети, начинают соблюдаться рамадан и другие исламские обряды.

В ответ на это самая крупная и сильная исламская партия «Братья-мусульмане» (которая еще два года назад правила в Египте) подняла вооруженное восстание в городе Хама. Повстанцы устроили массовые убийства, в частности, вырезали большинство курсантов местного артиллерийского училища. Ответ Асада был жестким: армия окружила город, разгромила его пушками, убила от 7 до 35 тысяч человек.

ВРАЧ ИЗ ЛОНДОНА

Наследником Хафез Асада должен был стать старший сын Басиль (по-нашему, значит, Василий) – такой же жесткий и смелый, как отец, только горячий и лихой, на машинах гонял как бешеный. Следующий сын, Башар, во власть явно не годился, он был тихий, спокойный, вдумчивый, выучил английский и французский. С красным дипломом окончил медицинский факультет Дамасского университета по специальности «врач-офтальмолог» и уехал на стажировку в Лондон. Взял себе псевдоним, чтобы никто не знал, что он сын сирийского президента, участвовал в научных симпозиумах, увлекался информатикой. Там же, в Лондоне, познакомился с будущей женой – гражданкой Великобритании, сунниткой, дочерью известного сирийского кардиолога.

И тут его брат Вася в 1994 году долихачился до того, что разбился на дороге. Правящий клан алавитов потребовал: «Наследника!» Мальчика срочно вызвали из Лондона, записали в военную академию, через год он уже командовал танковым батальоном, потом возглавлял Республиканскую гвардию, в 1999-м ему присвоили звание полковника. И когда на следующий год папа Хафез умер, Башар сделался президентом на безальтернативных выборах в 2000 и 2007 годах, а в 2014-м переизбрался на первых формально альтернативных выборах с результатом 88,7% голосов. Хотя как-то раз честно признался: «К власти я отношусь негативно. Власть иногда приводит к пристрастию, а пристрастие пробуждает в человеке тщеславие и потерю чувства реальности».

Студент-отличник, толковый врач и вполне западный человек, Башар Асад немедленно начал либерализацию и модернизацию экономики. Предприятия госсектора получили хозяйственную самостоятельность, право выхода на внешний рынок и привлечение иностранных инвестиций. Вообще молодой Асад сразу стал делать для своей страны много чего правильного и полезного.

ТУТ И СКАЗКЕ КОНЕЦ!..

Но вот в январе-феврале 2011 года началась «арабская весна» – волна демонстраций и протестов против правящих властей народов разных арабских стран, которые почему-то решили, что с западной демократией им будет лучше. 15 марта в Дамаске прошла демонстрация с требованием реформ, толчком которой послужило задержание полицией в городе Дераа подростков, расписывавших здания антиправительственными лозунгами. Антиправительственное выступление в Дераа разогнали пулями. 30 марта Башар Асад обратился с речью к народу своей страны, в котором заявил, что беспорядки в стране были спровоцированы из-за рубежа и что страна продолжит проведение политических и экономических реформ. Он сказал: «Жители Дераа невиновны в том, что произошло. Но, к сожалению, когда все выплескивается на улицы, когда диалог происходит вне существующих институтов, все приходит в хаос, происходят мгновенные ошибки, течет кровь». Стремясь успокоить страсти, Асад пошел на многие уступки. Он дал паспорта 300 тысячам курдов, которые переселились из Турции, отменил запрет на ношение женщинами платков в учебных заведениях, и так далее.

Но было уже поздно. Начиная с этого времени, Сирия превратилась в одну из самых страшных в мире для своего населения стран. Сегодня из нее сбежали уже 4-5 миллиона (в нынешней волне мигрантов в Европу сирийцев примерно четверть), а сбегут еще больше. Разношерстная оппозиция – от нерелигиозной демократической до беспощадной исламской – четыре года подряд убивает солдат, полицейских, алавитов, курдов, армян, христиан, изидов и вообще кто под руку подвернется. Дружно зверствуют все, не исключая, разумеется, и правительственных войск. Половину страны вообще контролирует свирепое «Исламское государство». Все эти «ребята» получают широчайшую поддержку деньгами и оружием от всего Запада, Саудовской Аравии, Кувейта, Эмиратов, Иордании, Турции, все соседи мечтают отхватить от богатой Сирии – раз уж все равно она разваливается – хотя бы кусок. Идет самая настоящая гражданская война, в которой погибло уже не менее 250 тысяч человек. А может, и 300 тысяч или 350 – кто ж там сейчас считает?.. В 2011 году в Сирии жили почти 21 млн. человек.

Невероятно, но Асад до сих пор держится! Он с трудом удерживает примерно четверть страны – ту самую плодородную и развитую прибрежную часть с разноплеменным и разноверным населением, и похоже, что именно это население все больше сплачивается вокруг Башара, хорошо понимая, что иначе их всех просто вырежут. Запад, уже столкнувшийся с полным своим провалом в Афганистане, хаосом в Ираке и катастрофой в Ливии, в упор не хочет слышать слова Асада, который сказал в интервью английской газете: «Сирия – эпицентр региона. Любое обострение в Сирии воспламенит весь регион. Вы рискуете вызвать землетрясение. Хотите получить еще один Афганистан, или десяток Афганистанов?»

По прогнозу западных аналитиков, режим Башара Асада должен был окончательно пасть в сентябре. Но тут на помощь неожиданно пришла Россия, которая закидывает своими бомбами и ракетами всех, кто воюет с сирийской армией, не особенно вникая в тонкости их идеологий. И это уже привело к тому, что наиболее разумная и нерелигиозная часть оппозиции заявила о своей готовности начать как-то договариваться, и даже Запад, кажется, на это уже согласен.

Асад-младший совершенно не держится за власть, но очень хочет спасти свою страну. Может, и не всю, но хотя бы главную ее часть. Вполне вероятно, что Сирии в прежних границах на карте все-таки не будет. Но должна остаться страна для разумных и трудолюбивых сирийцев, которые не желают резать глотки соседям, а хотят жить так, как жили раньше, – тихо, спокойно, в достатке. В процветающем государстве, которое полвека было нашим другом и братом. И будем надеяться, что так и будет!..

Михаил КУПЕРИН