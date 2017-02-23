По руслу Сырдарьи в ЮКО будут построены дамбы. Это будет сделано для привлечения жителей сразу нескольких районов области к сельскому хозяйству. Глава ЮКО рекомендовал обратить внимание на Кызылординскую область, где вдоль Сырдарьи расположены все населенные пункты и плодородные сельхозугодья используются по назначению.

Аким области Жансеит Туймебаев, с целью ознакомления с работой по предупреждению весенних паводков, побывал в ряде районов. В первую очередь, глава региона на вертолете облетел Мактааральский район, заслушал отчет специально созданного штаба по ликвидации последствий паводка.

Аким района Г. Исмаилов доложил, что дворы, которые были затоплены в результате проливных дождей, полностью очищены. Паводковые и грунтовые воды, наполнив каналы, затопили дворы и поля. Эти каналы были забиты сеном, камышом и глиной. Кроме того, местные жители использовали при строительстве в личных целях (1-2 км) глину, предназначенную для защитного барьера каналов.

Глава региона поручил вынести предупреждение владельцам каналов за несоблюдение мер безопасности и передать в компетенцию «Казводхоза» бесхозные каналы, провести их очистку. Поручено также восстановить все дренажи и обеспечить их правильное использование.

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Рабочая группа во главе с акимом области облетела Шардаринское водохранилище и русло реки Сырдарья. После осмотра Коксарайского контррегулятора, состоялось выездное совещание с участием руководителей соответствующих сфер.

В регионе три крупные реки — Арысь Келес, Бадам и 117 малых рек, берущих свое начало в горах и впадающих в Сырдарью. Причиной наводнений, по словам начальника Департамента ЧС ЮКО Н. Дербисова, стала работа карьеров, не прекращающаяся ни днем, ни ночью. На сегодня в области изменены каналы и русла всех рек, размыты берега.

Акимы Туркестана, Арыси, Шардаринского и Отрарского районов представили проекты по использованию в сельскохозяйственных целях излишков воды, увеличению площадей орошаемых земель. В свою очередь, глава региона поручил детально их рассмотреть, провести аэрокосмическую съемку для строительства искусственных водохранилищ, привлечь к этой работе ведущих ученых.

«На Юге каждый год повторяется эта проблема, — сказал Жансеит Туймебаев. — Угроза возникает весной во время обильных осадков, а летом, наоборот, не хватает поливной воды. Почему нам не найти общее решение? Протяженность реки Сырдарьи в ЮКО 375 километров. Но большая часть плодородных угодий у ее берегов пустует. В соседней Кызылординской области все населенные пункты и районы расположены у реки. И в нашем регионе тоже у русла Сырдарьи будут построены дамбы. Весной лишнюю воду можно будет направлять сюда и накоплять для сельскохозяйственных нужд. По моему поручению акимы Отрарского, Шардаринского районов, Арыси разработали проекты. После их дополнения, отправим их на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства. Необходимые средства будут выделены», — сказал Ж. Туймебаев, и поручил подготовить представленные проекты.

Источник: пресс-служба акима ЮКО